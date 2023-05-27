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Ekonomi Türk balı 13,5 milyon dolar kazandırdı
Ekonomi

Türk balı 13,5 milyon dolar kazandırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 13:15:00 -
Türk balı 13,5 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatı 13 milyon 468 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını söyledi.

Gürdoğan, anılan dönemde 4 bin 142 ton bal ihracatından 13 milyon 468 bin 114 dolar gelir sağlandığını belirterek, "ABD, Almanya ve İsrail bu dönem en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 5 milyon 256 bin 178 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 110 bin 292 dolarlık, İsrail'e de 1 milyon 803 bin 82 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.

Bal ihracatında ülke çeşitliliğine de dikkati çeken Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı Suudi Arabistan, İrlanda, Hırvatistan, Romanya, Venezuela, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kamerun'a da bu dönemde bal satıldığını aktardı.

Gürdoğan, bal ihracatında geçen aylarda bir kısım firmalardan kaynaklı hatalar nedeniyle iptaller yaşandığına işaret ederek, "Özellikle Avrupa ülkelerinde, önümüzdeki dönemde sipariş iptalleri yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çok sıkı denetim yaparak izlenebilirliğin sağlanması, markasız ve büyük ambalajlı ürünlerin ihracatına izin verilmemesi gerekmektedir." diye konuştu.

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