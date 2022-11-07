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Gündem Türk baharat ürünlerinde kanserojen madde tespit edildi! Singapur ürünleri piyasadan toplattı... Evinizde olabilir aman dikkat
Gündem

Türk baharat ürünlerinde kanserojen madde tespit edildi! Singapur ürünleri piyasadan toplattı... Evinizde olabilir aman dikkat

Türkiye'den ithal edilen üç baharat ürününde kansere neden olabilecek maddeler tespit edildi. Singapur ürünleri piyasadan toplatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 09:50:00 -
Türk baharat ürünlerinde kanserojen madde tespit edildi! Singapur ürünleri piyasadan toplattı... Evinizde olabilir aman dikkat

Singapur Gıda Otoritesi (SFA), Türkiye'den ithal edilen üç baharat ürünün kansere neden olabilecek renklendiriciler içerdiğinin tespit etti. Üç ürün, tespitin üzerine piyasadan toplatıldı.

8world News'ün haberine göre, Arifoğlu marka Öğütülmüş Sumak, Öğütülmüş Tatlı Biber ve Otantik Tavuk Baharat ürünleri, kullanımına izin verilmeyen ve kansere sebep olabilecek endüstriyel renklendiricilerin tespiti sebebiyle toplatıldı.

SFA yaptığı açıklamada, baharatları satın alan ve endişe duyan tüketicilerin bunları kullanmayı bırakmaları gerektiğini söyledi.

The Strait Times tarafından yayınlanan haberde, toplatılan ürünlere dair bilgi paylaşıldı.

Toplatılan ürünler, Arifoğlu Öğütülmüş Sumak ürününün parti numarası 016 ve son tüketim tarihi 14.01.2024, Arifoğlu Öğütülmüş Tatlı Biber ürününün parti numarası 002 ve son tüketim tarihi 22.02.2023 ve Arifoğlu Tavuk Baharatı ürününün parti numarası 001 ve son tüketim tarihi 03.03.2023 olarak açıklandı.

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