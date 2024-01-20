Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk görüntüleri
Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan uzay aracının kalkıştan yaklaşık 37 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Bunun ardından Gezeravcı'nın istasyona giriş yaptıktan sonraki görüntüleri de canlı yayınlandı. O görüntüler büyük ilgi gördü.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan uzay aracının kalkıştan yaklaşık 37 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Bunun ardından Gezeravcı'nın istasyona giriş yaptıktan sonraki görüntüleri de canlı yayınlandı. O görüntüler büyük ilgi gördü.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirmesi planlanan Gezeravcı, burada çeşitli bilimsel deneylere imza atacak.
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