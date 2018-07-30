Türk askerinin Katarlı generali vurduğu iddiasına yalanlama
Askeri kaynaklar, bazı internet sitesinde yer alan "Katar'da Türk subayının bir generali başına ateş ederek öldürdüğü" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.30 Temmuz 2018 Pazartesi 23:24
"Katar'da bir generalin ülkede görevli bir Türk subayı tarafından vurulduğu"na yönelik iddianın tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.
ASKERİ KAYNAKLAR: İDDİALAR YALAN
Bazı internet siteleri ve sosyal paylaşım hesaplarında, "Katar'da Türk subayının Katarlı bir generali başına ateş ederek öldürdüğü" iddiası yer aldı.
Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; askeri kaynaklar, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.
SARAYA RESMİ İZNİ OLMADAN GİRMEYE ÇALIŞTIĞI İÇİN VURDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
GDN News; Türk subayın, Lakhouya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya'yı, saraya resmi izin olmadan girmeye çalıştığı için başından vurduğunu iddia etmişti.
KATAR MEDYASI: GEÇEN CUMA ÖLMÜŞTÜ
Katar medyası, 60 yaşındaki General Al-Ateya'nın geçtiğimiz cuma günü öldüğünü öne sürmüştü.
ARAP MEDYASI: DARBE GİRİŞİMİ OLDU
Arap medyası ise, Katar'da darbe girişimi yaşandığını iddia etti.
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