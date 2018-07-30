Türk askerinin Katarlı generali vurduğu iddiasına yalanlama

"Katar'da bir generalin ülkede görevli bir Türk subayı tarafından vurulduğu"na yönelik iddianın tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

ASKERİ KAYNAKLAR: İDDİALAR YALAN

Bazı internet siteleri ve sosyal paylaşım hesaplarında, "Katar'da Türk subayının Katarlı bir generali başına ateş ederek öldürdüğü" iddiası yer aldı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; askeri kaynaklar, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

SARAYA RESMİ İZNİ OLMADAN GİRMEYE ÇALIŞTIĞI İÇİN VURDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

GDN News; Türk subayın, Lakhouya Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Mohammed bin Abdulaziz bin Nasser Al-Ateya'yı, saraya resmi izin olmadan girmeye çalıştığı için başından vurduğunu iddia etmişti.

KATAR MEDYASI: GEÇEN CUMA ÖLMÜŞTÜ

Katar medyası, 60 yaşındaki General Al-Ateya'nın geçtiğimiz cuma günü öldüğünü öne sürmüştü.

ARAP MEDYASI: DARBE GİRİŞİMİ OLDU

Arap medyası ise, Katar'da darbe girişimi yaşandığını iddia etti.