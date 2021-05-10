Türk askerinden Kosova'ya yardım

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova genelinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarına devam eden Mehmetçik, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Kosova’nın İskenderay ve Hani i Elezit belediyelerinde 500 gıda paketi dağıttı.

Dağıtım töreninde konuşan Hani i Elezit Merkez Camii İmamı Nusret Shiti, Türkiye’nin yıllardır çeşitli kurumlarıyla Kosova’ya yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Yardımlarla sayısı çok olan ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa katkı sunulabildiğini söyleyen Shiti, "Diğer yıllarda olduğu gibi bu ramazanda da bizi unutmadılar. Türkiye’ye bizlere gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.