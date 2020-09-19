Türk askerinden Kosova’daki öğrencilere kırtasiye yardımı

PRİZREN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı katkılarıyla ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrinin Jupa bölgesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.



Prizren Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı katkılarıyla Jupa bölgesindeki 6 farklı okulda Enstitünün düzenlediği Türkçe kurslarına katılan ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımı yapıldı.



Dağıtım törenine katılan Kosova'daki YEE Müdürü Mehmet Ülker, hayata öğrencileri hazırlayan en önemli basamağın okul olduğunu ifade ederek öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Çanta ve kırtasiye malzemelerini teslim alan okul idarecilerinin Türk kurumlarına teşekkür ettiği dile getirilen açıklamada, Jupa bölgesinde 2014 yılından beri faaliyetlerine devam eden Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nün binin üzerinde öğrenciye Türkçe kursu düzenlediği aktarıldı.

Koronavirüs salgınına rağmen Türkçeye olan ilginin her geçen gün arttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dijital mecralardaki Türkçe eğitim faaliyetlerine hız veren Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüsünün, mayıs ayından itibaren ücretsiz çevrim içi Türkçe kurslarına 846 kişi başvuruda bulundu. Salgını bir kriz ve duraksama olarak değil bir imkan olarak gören Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe kurslarını her geçen gün yaygınlaştırıyor. Dört temel beceri esaslı teknolojik araçları da kullanarak dil öğreten Enstitü, dijital mecralarda çok sayıda Türkçe öğretim programı düzenleyerek eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor."

Kosova’da 1 Eylül’de başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 Eylül’e ertelenmişti.