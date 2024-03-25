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Gündem İşte ATAK ile terörün kökünü kazan kahramanlar
Gündem

İşte ATAK ile terörün kökünü kazan kahramanlar

Yeniakit Publisher
2024-03-25 17:06:17 - 2024-03-25 17:06:17

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli güç ATAK ile terörün kökünü kazıyan kahraman Türk pilotların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli güç ATAK ile terörün kökünü kazıyan kahraman Türk pilotların görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yerli ve milli güç ATAK ile terörün kökünü kazıyan Hava Kuvvetlerine bağlı kahraman Türk pilotların gerçekleştirdiği operasyonların da yer aldığı bir video paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz " ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor" ifadelerine yer verildi.

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