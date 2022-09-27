"Türk askeri ülkemizde" diyerek ekledi: Korkuyoruz!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime dahil oldu.

Rum kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, kendilerini potansiyel Yunanistan-Türkiye çatışmasının ortasında bulmaktan endişe ettiklerini söyledi.

Bloomberg yayınında konuşan Kasoulides, "Türk askeri bizim ülkemizde." şeklinde sözler sarf etti.

Türkiye'nin adadaki varlığından kaygı duyduğunu dile getiren Kasoulides, "Ege Denizi'ndeki herhangi bir çatışmanın bizi doğrudan etkilemesinden korkuyoruz." diye konuştu.

Rum Bakan, bu görüşüne gerekçe olarak, "Çünkü tüm hikayenin en zayıf noktası olarak kullanılacağız." şeklindeki düşüncesini gösterdi.

Ege'deki adaların uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmasını görmezden gelen Ioannis Kasoulides ayrıca, bölgede tehdit eden tarafın Atina değil, Ankara olduğunu ileri sürdü.