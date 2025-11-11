  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi
Gündem

Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi

MSB, Türk askeri kargo uçağının düştüğünü açıklamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya dair paylaşım yaptı. Paylaşımda arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen askeri kargo uçağının düştüğü haberi büyük üzüntüye neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda konuya dair şunları söyledi:

Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor.

Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23