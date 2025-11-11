Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi
MSB, Türk askeri kargo uçağının düştüğünü açıklamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya dair paylaşım yaptı. Paylaşımda arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen askeri kargo uçağının düştüğü haberi büyük üzüntüye neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda konuya dair şunları söyledi:
Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor.
Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.