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Gündem Türk asıllı siyasetçiden flaş açıklama: Türkiye'nin talepleri karşılanmalı
Gündem

Türk asıllı siyasetçiden flaş açıklama: Türkiye'nin talepleri karşılanmalı

İsveç'te seçimlere hazırlanan Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 17:21:00 -
Türk asıllı siyasetçiden flaş açıklama: Türkiye'nin talepleri karşılanmalı

Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçim çalışmaları için Botkyrka Türk Kültür Derneğini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Yüksel, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında geçen NATO görüşmelerine değindi. NATO konusunda Türkiye'nin İsveç'ten isteklerini makul bulduğunu aktaran Yüksel, "Terör örgütleri YPG/PKK yandaşları İsveç'te çok rahat hareket ederek Türkiye aleyhine kara propaganda yapıyor. Yıllardır böyle. Haklı olarak Türkiye de bunların durdurulmasını istiyor. Seçimlerden sonra meclise girersek biz de NATO konusunda Türkiye'ye verilen sözlerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Zor şartlarda seçim kampanyası yürüttüklerine işaret eden Yüksel, "Irkçılar ve Türkiye karşıtlarının hedefindeyiz. Seçim çalışmalarımız engellenmeye çalışılıyor. Seçim afişlerimiz saldırıya uğruyor, yırtılıyor ya da üzerine çirkin ifadelerin yer aldığı yazılar yazılıyor" dedi.

İsveç'te seçimler için oy verme işlemi 24 Ağustos'ta başladı. 11 Eylül'de tamamlanacak seçimlerde 7 milyon 700 bin kişinin oy kullanma hakkı var.

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