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Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Türk-Alman Üniversitesi personel alacak

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Türk-Alman Ünivrsitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere duyurulan pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 13:17:00 -
Türk-Alman Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 04.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ : 04.10.2021-18.10.2021

BAŞVURU ADRESİ : Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şahinkaya Cad. No: 106 Beykoz / İSTANBUL

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Başvuru Formu (www.pdb.edu.tr. İnternet sayfasından temin edilebilir)

Diploma Fotokopisi (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi

Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenilen belgeler

1 Adet fotoğraf

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