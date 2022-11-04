Türk Aksakallılar Birliği’nden Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Bağcı’ya ziyaret

Yeni Akit Ankara

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) yönetimini Büyükelçilikteki makamında kabul etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, TAİB kurucusu ve Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükelçi Cahit Bağcı’yı TAİB’in faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

Daha sıkı iş birliği imkanları masaya yatırılacak

Türkiye Büyükelçiliği'nde yapılan görüşmede Ramin Ahmadov, Büyükelçi Cahit Bağcı’ya sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kardeş Türkiye’nin büyükelçiliğinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. TAİB heyeti, ziyarette ayrıca Büyükelçi Bağcı’ya Türk Aksakallılar Birliği’nin faaliyetlerini, hayata geçirilen projeleri ve Türk Dünyası ile ilgili çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyarette ayrıca önümüzdeki süreçte TAİB heyeti ile Türkiye Büyükelçiliği’nin daha sıkı iş birliği yapmasına yönelik bir toplantı düzenlenmesine karar verildi. Ziyarette TAİB Yönetim Ofisi Başkanı Nicat Dağlar ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Elnur Eltürk de hazır bulundu.