Turizmin gözbebeği! Biri 12 bir 22 kat yükseldi

Geçen yıl turizmin parlayan yıldızı kruvaziyer sektörü oldu. Kruvaziyer gemi sayısı 12 kat, yolcu sayısı ise 22 kat arttı. Sadece geçen yılın ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisi Türkiye limanlarına yanaştı ve ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcu ağırlandı. Yabancı sahipli kruvaziyer gemisi işleten ‘ilk şirket’ olarak sektöre büyük katkı sunan Camelot Maritime’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Ülkemize getirdiğimiz turistler Türkiye ekonomisine milyon dolarlar bıraktı. Cruise gemisi uğramayan şehirlerin limanlarını uğrak limanlarımız haline getirerek bu şehirlerin ekonomilerine katkıda bulunduk. 2023 yılında ise kruvaziyer turizminin rekor kıracağını düşüyoruz” dedi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye’de kruvaziyer turizmi ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısı 22 katına çıkarak 1 milyonu aştı.

Yolcu sayısı 1 milyon 6 bini aştı

Bakanlığın verileri, hem gelen gemi hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini gösteriyor. 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi. 2022’de ise kruvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı. Bakanlık verilerinde dikkati çeken bir diğer konu da sadece ekim ayında, 2021 yılı toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaşması oldu. Ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcu ağırlandı, ayrıca söz konusu ayda yılın en yüksek yolcu sayısına da ulaşıldı.

“2023 rekor yılı olacak”

Pandemi ile birlikte kruvaziyer turizminin daha önemli hale geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Tüm dünya ticaretini etkileyen pandemi süreci, denizcilik alanında doğal olarak en çok kruvaziyer sektörünü sekteye uğrattı. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte 2022 yılı içeresinde kruvaziyer turizmi canlanmaya başlasa da sektörün içinde olan firma olarak 2023 senesinde kruvaziyer turizminin pik yapacağını düşünüyoruz” dedi.

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