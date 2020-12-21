Turizme ‘dijitalleşme’ dopingi

Türkiye hakkında bilgi almak ve seyahatini planlamak isteyen tüm kullanıcılara, ülkenin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen “goturkey.com”un, 2021 rezervasyonlarına da olumlu yansıması bekleniyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinin çeşitlilik ve nitelikli turizm olduğunu söyledi. Bu stratejiyi hayata geçirmek için tüm dünyanın en güçlü iletişim araçlarını ve trendlerini doğru kullanmak gerektiğini aktaran Kınay, “Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz. Türkiye’nin gelecekteki tanıtımının yeni yüzü, yeni devrimi ‘GoTurkey’ platformuyla gerçekleşecek. Dijital platform, daha çok insanın Türkiye’yi tanımasına vesile olacak. Turizm daha fazla dijitalleşerek, daha fazla ülkeye, insana ulaşarak, inşallah 2021’de önemli bir dönüşüm yakalayacak. Bu dijital platform, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıyacak” diye konuştu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da “goturkey.com”un önemli bir başlangıç olduğunu, yeni normalleşme dönemiyle birlikte ağırlık kazanmış olan dijitalleşmenin ciddi anlamda hız kazanacağını dile getirdi