  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Turizmdeki dijitalleşme" turist sayılarına olumlu yansıyacak
Ekonomi

"Turizmdeki dijitalleşme" turist sayılarına olumlu yansıyacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay: - "Türkiye'nin gelecekteki tanıtımının yeni yüzü, yeni devrimi 'GoTurkey' platformuyla gerçekleşecek. Dijital platform, daha çok insanın Türkiye'yi tanımasına vesile olacak" - "Turizm daha fazla dijitalleşerek, daha fazla ülkeye, insana ulaşarak, inşallah 2021'de önemli bir dönüşüm yakalayacak. Bu dijital platform 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıyacak" - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: - "Aile tatillerinde de dijitalleşme çok önemli olacak. İnsanlar dijital ortamda pazarlama faaliyetleriyle otelleri görerek, rezervasyonlarını yine dijital ortamda yaptıracaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:03:58 -
"Turizmdeki dijitalleşme" turist sayılarına olumlu yansıyacak

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin kültür, turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen "goturkey.com" dijital platformunun, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde kurulan ve modern tasarımı, teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin rakiplerinden ayrışmasına katkı sağlayacağı belirtilen dijital platformun devreye alındığını duyurması sektörde sevinçle karşılandı.

Türkiye hakkında bilgi almak ve seyahatini planlamak isteyen tüm kullanıcılara, ülkenin kültür ve turizm değerlerini tek bir çatı altında sunmayı hedefleyen "goturkey.com"un, 2021 rezervasyonlarına da olumlu yansıması bekleniyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay'ın danışmanlığında yayına alınan dijital platformun, 2023 turizm hedeflerine ulaşmayı hızlandırması tahmin ediliyor.

- "Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz"

Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 turizm stratejisinin çeşitlilik ve nitelikli turizm olduğunu söyledi.

Bu stratejiyi hayata geçirmek için tüm dünyanın en güçlü iletişim araçlarını ve trendlerini doğru kullanmak gerektiğini aktaran Kınay, şunları kaydetti:

"Yeni dönemin en güçlü iletişim ortamı dijital platformlar, en önemli trendi, talebi de deneyimdir. Türkiye bu iki bileşeni bir araya getirerek, çok kısa bir süre önce dünyanın ilk deneyim platformu 'GoTurkey' platformunu hayata geçirdi. Bu platformla 2023 turizm hedefimize çok daha hızlı ulaşabileceğiz. Türkiye'nin gelecekteki tanıtımının yeni yüzü, yeni devrimi 'GoTurkey' platformuyla gerçekleşecek. Dijital platform, daha çok insanın Türkiye'yi tanımasına vesile olacak. Turizm daha fazla dijitalleşerek, daha fazla ülkeye, insana ulaşarak, inşallah 2021'de önemli bir dönüşüm yakalayacak. Bu dijital platform, 2021 turizm rakamlarına olumlu yansıyacak."

Aşı haberleriyle birlikte turizmde olumsuz psikolojinin değişeceğine değinen Kınay, milletin Kovid-19'dan sıkıldığını, yeni sezonda daha çok insanın tatile çıkabileceğini ifade etti.

- "Turizmde dijital pazarlama ön plana çıkacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ise dünyaya entegre olmuş en önemli sektörün turizm olduğunu söyledi.

Kavaloğlu, "goturkey.com"un önemli bir başlangıç olduğunu, yeni normalleşme dönemiyle birlikte ağırlık kazanmış olan dijitalleşmenin ciddi anlamda hız kazanacağını dile getirdi.

Turizmde dijital pazarlamanın ciddi anlamda ön plana çıkacağını vurgulayan Kavaloğlu, otelcilik sektörünün dijitalleşme anlamında turizm sektörü içindeki en entegre sektör olduğunu bildirdi.

Kavaloğlu, salgın döneminde insanların her şeyi dijital ortamda yapmaya başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizi tercih eden turistlerin büyük çoğunluğunun aile olduğunu düşünürsek, aile tatillerinde de dijitalleşme çok önemli olacak. İnsanlar dijital ortamda pazarlama faaliyetleriyle otelleri görerek, rezervasyonlarını yine dijital ortamda yaptıracaktır. Bu platform önemli bir adım. Ciddi anlamda finansal kaynaklarımızı oraya kullanmalıyız diye düşünüyorum. Sağlıklı ve güvenli turizmle ön plana çıktık, bunu dijital ortamda da anlatmamız gerekiyor."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
İBB'nin Şeb-i Arus rezilliğine tepkiler dinmiyor: Ya iktidar olurlarsa?
Gündem

İBB'nin Şeb-i Arus rezilliğine tepkiler dinmiyor: Ya iktidar olurlarsa?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Mevlana’nın vefat yıl dönümünde kadın-erkek karışık semazen ve Kur'an'ı Kerim'i Türkçe okuttuğu Şeb..
Dalgınlıkla altınlarını çöpe attı! Konteynırın başında getirirler diye nöbet tutuyor
Gündem

Dalgınlıkla altınlarını çöpe attı! Konteynırın başında getirirler diye nöbet tutuyor

Malatya'da, Handan Benzer (50), engelli çocuğu ile vefat eden babasından kalan emekli maaşından yaptığı birikimle aldığı 4 altın bileziğinin..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay