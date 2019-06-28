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Turizmde yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs ayında da devam etti

Türkiye ilk 5 ayda yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:10
Turizmde yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs ayında da devam etti

Türkiye ilk 5 ayda yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı.


Turizmde yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs ayı verilerine göre yüzde yüzde 9,35 artış gösterdi. Yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde yüzde 11,3 oldu.


Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Mayıs ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 artış yakalayan Türkiye, 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk 5 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi ülkemize giriş yaptı.


Ruslar yine ilk sırada


Nisan ayında ziyaretçi sayısında ilk sıraya oturan Rusya, Mayıs ayında da birinciliğini korudu. Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 410 bin 374 ziyaretçi ile ikinci sıradaki Almanya, 310 bin 4 ziyaretçi ile üçüncü sıradaki İngiltere takip etti.


Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin veriler ise şöyle:


"Rusya yüzde 20,54 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 9,50 artış ve 1 milyon 213 bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada. Yüzde 26,48 artış ve 982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan da üçüncü sırada bulunuyor. Bulgaristan’ın ardından İran geliyor".


Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise Antalya, İstanbul ve Muğla olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:10
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