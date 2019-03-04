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Turizmde hedef 70 milyonu aşmak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye’nin 2023 hedeflerini revize ettiklerini dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:13
Turizmde hedef 70 milyonu aşmak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek” dedi. Adana’da incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, turizm potansiyeli olan kentlere yönelik ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle Türkiye’nin 2023 hedeflerini revize ettiklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti: “50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek. Çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi, bu sayılara hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilmek için de turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor. Bu bağlamda potansiyelleri olan şehirlerimizi gezerek, başta yerel idarelerle, oradaki milletvekillerimizden, valilerimizden fikir, görüş ve stratejilerini alıyoruz. Biz de onlara Bakanlığımızca kendi stratejilerimizi katarak başta 2023 olmak üzere daha ileri tarihlere kadar uzayabilecek yeni bir strateji oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda bugün Adana’dayız.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:13
  1. Adana
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  4. Türkiye’nin 2023 hedefleri
  5. Turizm
  6. Turist sayısı

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