Turizmde hedef 70 milyar dolar! İstihdam ve hizmet kalitesi seferberliği

Buğra Kardan

Türkiye’yi 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefiyle 2023’e taşıyacak yeni tanıtım stratejisi, turizm sektörünü umutlandırdı. Özellikle turizmi deniz-kum-güneş üçgeninden çıkarıp 10-12 aya yaymaya; istihdamı ve hizmet standartlarını yükseltmeye yönelik adımlar atılmasını bekleyen sektör oyuncuları, ayrıca Türkiye’nin tanıtımına önem verilmesi; katma değerin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Yeni yatırımlar yolda

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, güven ve huzur ortamının sürmesi; ülkenin reklamının iyi yapılması halinde 2023 hedeflerinin yakalanabileceğini belirtti.

70 milyon turist çekmenin; 70 milyar dolar gelir elde etmenin hayal olmadığını dile getiren Erdem, “Bu bağlamda 2018 verileri ilerisi için ümitleri arttırıyor. Zira geçen sene oteller tıklım tıklımdı. İstanbul’da bil doluluk oranları yüzde 90 mertebelerindeydi. Öte taraftan 2019’da yeni otel yatırımlarının yapılacağı duyumlarını alıyoruz ki bunlar da 2023 hedeflerinin tutturulabileceğinin habercisi” dedi.

Otel zincirlerinin İstanbul’la yakından ilgilendiğini anlatan Erdem, “Şehirle ilgili peş peşe araştırmalar yapıldığını ve raporlar ortaya koyulduğunu görüyor, memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Ülkemiz güvenli

Erdem, yerli ve yabancı yatırımlarının rolüyle yatak adedinin artacağına; 70 milyon turistin taleplerinin rahatlıkla karşılanabileceğine işaret etti. 2023 vizyonunun önemine de değinen Erdem, şunları söyledi:

“Hedeflerin büyümesi önemli ve anlamlı olup belli adımlar atılmasını gerekli kılıyor. Bu çerçevede ilk olarak kongre ve fuar turizmi ön plana çıkarılmalı. 2015 ile 2016’da vuku bulan terör olaylarından ötürü ülkemizde ‘can ve mal güvenliği olmadığı’ iddialarını boşa çıkartmalıyız. Algı operasyonlarını önleyip 81 ilimizin güvenli olduğunu anlatmalıyız. İkna ve reklam çalışmalarına ağırlık verildiği; tur operatörlerine ilave teşvikler sunulduğu takdirde yeniden Habitat gibi dev toplantıları ülkemize getirebiliriz.”

Sezon 10-12 aya yayılmalı

Erdem, Türkiye’nin tarihi ve kültürel dokusunun öne çıkarılması; İstanbul ile Antalya dışında da gidilip görülecek yerler bulunduğunun vurgulanması gerektiğini kaydeden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yabancı tatilcilerin 2-3 milyonunu Mardin’e, 5 milyonunu Van’a, 6-7 milyonunu Çanakkale’ye çekilmesinin önünde bir engel yok. Etkin bir tanıtım, iyi bir yönlendirme yapılırsa ülkemiz Avrupalı ve Asyalı tatilcilerle dolup taşar. Tabii turizmin 10-12 aya yayılması da çok ama çok mühim. Bu ancak Uludağ, Palandöken gibi kayak alanlarının, Pamukkale ve Kapadokya gibi doğal alanların tanıtılmasıyla mümkün. Doluluk oranı yüzde 90’ı aşan, sömestr döneminde ise yüzde 100’e varan bu mekânlara yerlilerin yanı sıra yabancıları da çekmeliyiz ki kış ile bahar aylarında da oteller ve tur firmaları gelir elde etsin.”

Çalışanlar 12 ay istihdam edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni dönemde turizm ve otelcilikle ilgili meslek liselerinin aktif olacağını açıklayarak, “Kışın derslere otel yöneticileri girecek. 20 Nisan-20 Ekim döneminde öğretmenler otellerde eğitim verecek. Ayrıca turizmde sezon kavramı tarih olacak, çalışanlar 12 ay istihdam edilecek” dedi.

Eğitim konusu merkeze alınmalı

İstihdamın ve hizmet kalitesinin de önemle ele alınması gerektiğinin altını çizen TÜRSAB Başkan Yardımcısı Erdem, “Müşteri memnuniyetini arttırmak için çalışanların eğitimi ve donanımı konusu merkeze alınmalı. Turizmle eğitiminde verimliliğe, staj programlarına odaklanılmalı. Otel ile mutfakta görevli elemanları üretken olmalarına ve yabancı turistlere de hitap edebilmeleri sağlanmalı” önerilerini sundu.

Tecrübe önemli

Alanya’da hizmet veren İslami otellerden Adenya’nın Satış ve Pazarlama Müdürü Levent Keleş ise turizm sektöründe rekabetin arttığına dikkat çekerek, “Bu yarıştan müşterilerini memnun eden, kaliteli ürün ve servis sunan firmalar galip çıkacak” şeklinde konuştu.

Kaliteli ürün ve servisin çalışanların eğitim seviyesi ve birikimiyle yakından alakalı olduğunu aktaran Keleş, “Avrupalı oteller gibi gelirlerimizi katlamamız için elemanlarımız tecrübeli olmalı, görevlerini hakkıyla yapmalı. Bu anlamda turizm okullarının uygulamaya, staja dayalı eğitimler vermesi olmazsa olmaz” diye konuştu.