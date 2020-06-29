Turizmcilerin umudu yerli turist! Sınavlar bitti tatil başladı

5 milyon öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sona ermesi, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte turizm beldelerinin canlanacağı öngörülüyor. Haziran sonu ve temmuz başında yerli turistlerin katkısıyla otellerde yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşılmasa da ciddi bir hareketlilik yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kıran kırana yarış

Corona virüsü (Covid-19) tehlikesinden dolayı mart, nisan ile mayısta siftah yapamayan ve yaz aylarına ümit bağlayan turizm sektörü temsilcileri, yerli turist çekmek için kıran kırana yarışıyorlar. LGS ve YKS stresini atlatan öğrenciler ile ailelerine oda veya tatil paketi satmaya çalışıyorlar. Şu sıralar tanıtım faaliyetlerine ağırlık veren otelciler ve tur firmalarının yetkilileri; lise ile üniversiteye giriş imtihanlarının bitişinin akabinde Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale gibi kıyı illerine yönelimin artacağına işaret ediyorlar. Ayrıca “Veriler iyiye gidiyor. Oda ve tatil için başvuran başvurana, arayan arayana” diyorlar.

Planlar hayata geçiriliyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada LGS ve YKS’ye giren öğrencilerin ailelerinin tatil planlarını hayata geçirmeye başladıklarını belirtti. Otellere rağbetin yoğun olduğuna dikkat çeken Polatoğlu, “Konaklama mekânlarında yerlerini ayırtanlar, sınavların tamamlanmasını takiben çoluk çocuklarını yanlarına alıp tatil yörelerine akın ettiler” dedi. Yerli turistlerin kıyı illerini tercih ettiklerini anlatan Polatoğlu, “Şu anda yazlıkların, otellerin dolulukları yüzde 60 seviyelerinde. Tabii 1 Temmuz itibariyle otellerin tamamı açılacak, diğer moteller de devreye girecek ve bu oran yüzde 70’i bulacaktır” diye konuştu. Otel yönetimleri tarafından Covid-19’un yayılımını önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Polatoğlu, “Rahat olmakta yarar var. Zira turistik tesislerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Odalar, restoran bölümleri ve plajlar da güvenli” şeklinde konuştu.

Fiyatlar uygun

Fiyatların uygun olduğunu vurgulayan Polatoğlu, “İnanın, Antalya’da geçen sene 7 bin 700 lira olan bir oda, bu yıl 5 bin 500 liradan satılıyor. Şartlar tatil yapmak için elverişli. Yerli turist de bu gerçeği görüyor ve otellerin kapılarını çalıyorlar. İnşallah, yaz dönemi verimli geçecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.