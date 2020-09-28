Turizmciler sonbahardan umutlu

Buğra Kardan

Corona virüsüne (Covid- 19) karşı amansız bir mücadele veren Türkiye’yi güvenli bulan Avrupalı ve Asyalı turistler, Anadolu ile Trakya’nın yolunu tutuyorlar. Nitekim yıl başından bu yana ülkeye yaklaşık 10 milyon tatilci geldi.

Gözler ekim ve kasımda

Doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Antalya’da da 1 milyon 883 bin 903 yabancı turist ağırlandı. Şehre en çok turist gönderen ülkeler Rusya, Ukrayna ve Almanya olarak sıralandı. Yaz dönemi verimli ve iyi geçti, dikkatler ise sonbahar aylarına çevrildi. Tatil talebinin artışıyla moral bulan turizmciler, hem eylül hem de ekim ve kasımdan ümitliler. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada temmuz ve ağustosta Antalya ile Muğla otellerine rağbetin yoğun olduğunu dile getirdi. Polatoğlu, “Rusya, Almanya, İngiltere ve Hollanda tarafından ülkemize uçuşların başlatılması gerek otelcilerin gerek operatörlerin satışlarını yukarı taşımalarına imkân tanıdı” dedi.

Otellerimiz güvenli

Tatil sezonunun ekim ve kasım ayına sarkabileceğini belirten Polatoğlu, şunları kaydetti: “Zira turlarımıza dahil olan, otellerimize gelen çok sayıda turist var. Eylülde konaklama mekânlarında yoğunluk görüyoruz. Umarız ekimde de tablo bu şekilde olur. Ne olup biteceğini bilemiyoruz, biz de pandemide ikinci dalga yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyoruz. Ancak her bir otelimizin Covid-19’a karşı korunaklı, güvenli olduğu ortada. Her bir konaklamacımızın hijyen kurallarına harfiyen uyduğu hakikat. İşte onun için turizm beldelerimiz milyonlarca turist tarafından tercih ediliyor.”

Antalya ön plandaydı

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay da yazın Alanya, Belek, Kaş ve Kemer otellerinin ilgi odağı olduğunu hatırlatarak, şu görüşleri paylaştı: “Güvenli ve önlemli turizm, Türkiye’ye Rusya’dan, Almanya’dan, İngiltere’den pek çok kafilenin gelmesine zemin hazırladı. Zorlu geçen süreçte Antalya öne çıktı. Doğal alanları, tarihi bölgeleriyle ünlü şehre Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden gelen giden çok oldu. Çünkü burada yer alan otellerimiz açıklardı, tedbirli ve güvenlilerdi. Covid-19’a karşı gerekli tüm önlemleri almışlardı.”