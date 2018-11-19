Turizmciler: ‘Araçlarımız engellenmesin’

Turizm araçlarına yapılan haksız uygulamaların düzeltilmesi için platform oluşturarak Ankara’da temaslarda bulunan turizmciler, Akit gazetesi Ankara Temsilciliği’ni de ziyaret ederek sorunlarını aktardılar. Platform üyesi turizmci Ömer Kaya, aylardır UBER bahanesiyle turizm araçlarının hedef haline getirildiğini belirterek, “İçinde turist bulunan araçlarımız durdurulup bağlanıyor. Turistler mağdur ediliyor. Adeta mülteci muamelesi yapılıyor. Ülkemizin en fazla dış kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemde, milyarlarca dolar getiren zengin yabancı turistler küstürülüyor. Yetkililerden sorunlarımıza bir an önce çare bulunmasını bekliyoruz” dedi.

“UBER bizlerin de turizm taşımacılığına zarar veriyor. Ama UBER bahanesiyle turizm şirketlerinin turist nakil araçlarına yapılan uygulamalar yanlış” diyen Ömer Kaya, şöyle devam etti: “İngiltere, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman gibi zengin turist gönderen ülkelere vizeyi kaldırıyor, turizm gelirleri artması için, bizde hâlâ vize uygulanıyor, üzerine bir de turistleri taksilere yönlendirmek için turizm araçlarına zorluk çıkarılıyor. Bu ülkelerden gelen zengin turistler özel araçlar istiyor. Taksiye eşleri, kızlarıyla beraber binmek istemiyorlar. Daha gelmeden hangi arabanın kendilerine servis vereceğini, şoförünün güvenilir olup olmadığını kontrol ediyorlar. Öyle bir haksız uygulamalarla karşı karşıya bırakılıyoruz ki. UBER bahanesiyle son dönemde trafik polisleri turizm araçlarını durdurup bağlıyor. Turizme darbe vuruluyor. Araçlarımız için sürekli yeni evraklar isteniyor. Bütün araçlarımız sigortalı, bütün şoförlerimiz sigortalı, bizim bir aracımızın ödediği vergi, on taksinin ödediğine eş. Tüm bu akıllara zarar uygulamalarla olan, turizme ve dövize büyük ihtiyaç duyan Türkiye’ye oluyor.”

Ahmet Kıran’ın Kurucu Başkanlığında bir araya gelerek VİP Araçlar Platformu’nu kuran İsmail Gül, Cengiz Özbay, Yasemin Aras, Selami Açıkgöz, Ömer Kaya, Ahmet Yazıcı, Mustafa Benek, M. Akif Ebcerev, Av. Aslıhan Ergun Ercan, en önemli sorunları olan bağlı binlerce VİP turizm aracının bırakılması için Ankara’da temaslarda bulundular. Platform üyeleri, araçlarının bırakılacağı ve turizm firmalarını mağdur eden uygulamaların düzeltileceği sözünü aldılar.

‘300-400 dolar taksi parası ödeyen turistler var’

Platform üyesi turizmci Ömer Kaya, ahlaki yapısı zayıf taksi şoförlerini turistlere yönelik dolandırıcılığa, gaspçılığa kadar götüren etkenleri ise şöyle aktardı: “İstanbul’da taksi plakaları 7 bin liraya kiralanıyor. Taksi şoförü, 7 bin lira aylık kirayı çıkaracak ve üstüne ailesini geçindirecek. Bu korkunç bir düzen. Bu vahşi düzen yüzünden taksi şoförleri, ahlaki yapıları da zayıfsa, para kazanmak için her türlü kanunsuzluğa başvurabiliyorlar. Taksiciler her aldıkları turistten 150-200 lira almaya çalışıyorlar. 300-400 dolar taksi parası veren turistler var. Canlarını kurtarmak için seslerini çıkarmadıklarını beyan ediyorlar.”