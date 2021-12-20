Turizmciler 2022’den umutlu

Özden, gelecek yıldan umutlu olduklarını dile getirerek, “Çünkü gelen rezervasyonlar ile talepler çok olumlu ve pozitif. 2022’de 2019 rakamlarını yakalayacağımızı umuyoruz. Bütün pazarlarda olumlu dönüşler alıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk, korku, endişe açıkçası çok yaşamıyoruz” şeklinde konuştu. “İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika gibi pazarlardan da rezervasyonlar gelmeye başladı. Aynı şekilde Balkan ülkelerinden de yoğun şekilde talep var” diyen Özden, “Türkiye’de turizm sağlık kurallarına uygun şekilde pandemiye rağmen çok düzgün şekilde yapılabiliyor. Oteller ve taşıma sektörü buna hazır. Türkiye olarak bu sınavdan iyi çıktık. Çok da başarılı bir sınav geçirdik. Alnımızın teriyle de bunu atlattık. O anlamda kimsenin bir olumsuz beklentisi yok. Türkiye’yi bilen herkes hep olumlu bir şey söylüyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye hemen hemen her yerden insanın gelmeye başladığının altını çizen Özden, “Bu durumdan da biz kazançlı çıkıyoruz. Yeni pazarlar ve turistler elde ediyoruz” dedi.