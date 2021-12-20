  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Turizmciler 2022’den umutlu
Ekonomi

Turizmciler 2022’den umutlu

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Tacettin Özden, 2022’den beklentilerinin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 14:07:00 -
Turizmciler 2022’den umutlu

Özden, gelecek yıldan umutlu olduklarını dile getirerek, “Çünkü gelen rezervasyonlar ile talepler çok olumlu ve pozitif. 2022’de 2019 rakamlarını yakalayacağımızı umuyoruz. Bütün pazarlarda olumlu dönüşler alıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk, korku, endişe açıkçası çok yaşamıyoruz” şeklinde konuştu. “İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika gibi pazarlardan da rezervasyonlar gelmeye başladı. Aynı şekilde Balkan ülkelerinden de yoğun şekilde talep var” diyen Özden, “Türkiye’de turizm sağlık kurallarına uygun şekilde pandemiye rağmen çok düzgün şekilde yapılabiliyor. Oteller ve taşıma sektörü buna hazır. Türkiye olarak bu sınavdan iyi çıktık. Çok da başarılı bir sınav geçirdik. Alnımızın teriyle de bunu atlattık. O anlamda kimsenin bir olumsuz beklentisi yok. Türkiye’yi bilen herkes hep olumlu bir şey söylüyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye hemen hemen her yerden insanın gelmeye başladığının altını çizen Özden, “Bu durumdan da biz kazançlı çıkıyoruz. Yeni pazarlar ve turistler elde ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay