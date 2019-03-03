Turizmciler 2019’dan umutlu

Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının yüzde 5,33 artarak 1 milyon 539 bini aşması otelcileri mutlu etti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, ilk verilerin olumlu olduğunu belirterek, “Özellikle Almanya pazarındaki yükseliş bizim için çok önemli. Bu yükseliş yılın devamına daha umutla bakmamıza vesile oluyor” dedi.

2019 2018’den iyi olacak

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de 2019’un 2018’den daha iyi olacağı sinyallerinin pazarda kendini gösterdiğini ifade etti.

2018’de Antalya-Alanya’da 13,5 milyon kişiye ulaştıklarını anlatan Sili, “Bu rakamı tarihimizde yapmamıştık. 2019’da yurt dışı pazarlardaki artışı göz önünde bulundurarak Antalya bölgesine 15 milyon turist çekmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise turist sayısının yüzde 5,33 artışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yılın genelinde çift haneli büyüme hedefliyoruz. Geçen seneki artış eğiliminin bozulmadan devam etmesi önemli” şeklinde konuştu.