Turizmci sonbaharı verimli geçiriyor

Buğra Kardan

Covid-19 pandemisine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye’ye ilk 8 ayda 16 milyon turistin gelmesi olumlu bulunuyor. 6 milyona yakın yabancıyı ağırlayan Antalya ile Muğla’ya Rus ve Alman akınının devam etmesi de memnuniyetle karşılanıyor.

Hedef 20 milyar dolar

Arapların yaylalara, göllere, ormanlara, termal alanlara yönelmeleri ise moralleri arttırıyor. Turizm sektörü adına yaz gibi sonbahar dönemi de verimli geçiyor. Artan tatil talebini karşılamak için ellerinden geleni yapan sektör temsilcileri, 2021’i iyi 20 milyar dolar gelirle kapatmayı planlıyor.

Ortalama harcama arttı

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “Turizm geliri 20 milyar doları değil de 17-18 milyar doları bulur. İnşallah yanılırım, 20 milyar dolar rakamı yakalanır” dedi. İlerisi için umutlu olan Polatoğlu, “Yabancılarca yapılan ortalama harcama 4-5 sene evvel 40 dolardı. Bu rakam 2020’de 63 dolara, 2021’de 70 dolara vardı. 70 doların ötesine de geçilebilir” ifadelerini kullandı.

Tablo iyi

Yaza moralsiz girildiğini hatırlatan Polatoğlu, şunları kaydetti: “Malum, pandemiden ötürü sınırlamalar vardı. 1 Temmuz’a kadar Rusya’dan uçuşlar yoktu. Ama 1 Temmuz itibarıyla hayat normale döndü, her yer açıldı. Otel doluluk oranları yüzde 100’e dayandı. Almanlar çekingen olsalar da geldi. Her şey yolunda gitti. Temmuz ve ağustosta durum mükemmeldi. Eylülde de tablo iyiydi. Antalya ve Muğla’da otel doluluk oranları yüzde 70’e vardı. Ekimde ise İngilizler, Almanlar Türkiye’yi tercih ediyor. Alanya ve Bodrum’da yabancı bolluğu var. Araplar da buralara geliyor. İnanın, en pahalı otellerin ve restoranların müşterileri Araplar. En pahalı yatları onlar kiralıyor, en pahalı ürünleri onlar alıyor. Araplar, Ordu ve Giresun yaylalarına gitmeye de devam ediyor. Öyle görünüyor ki kasımda yaylaları, gölleri, tarihi evleri ve mutfaklarıyla ön planda olan şehirler ilgi görecek. Ülkemize yabancı para girişi artacak. Kışın da kayak merkezleri tatilcilerle dolup taşacak.”



Polatoğlu, müze turizmine de önem verilmesi gerektiğini vurguladı. “Topkapı Sarayı’na gelen her bir turist ülkemize 30 dolar bırakıyor. Bu hakikati görüp eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor” diye ekledi.

İşte görülmesi gereken yerler

Tatilcilerin sonbaharda gidip görmeleri gereken belli başlı yerler şöyle:



Kaş, Antalya’nın en bakir bölgelerinden. Bölge, aileler için ideal. Kaş, Meis’in karşısında bulunuyor. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu tatil cenneti huzurlu bir kaçamak için en iyi yerlerden.



Muğla Ula’ya bağlı Akyaka Mahallesi, Cittaslow Ağı’nın bir parçası. Kumsalları, kamp alanları övgü alan Akyaka, Azmak Çayı’yla da bir hayli popüler.



Balıkesir’e bağlı Ayvalık’ta ayakta kalma mücadelesi veren taş evler ve mahalle kültürü deneyimlemeye değer.



Kapadokya, peri bacaları ve vadileriyle öne çıkıyor. Bölgeye ilgi giderek artıyor. Asyalılardan ve Avrupalılardan takdir toplayan ‘Güzel Atlar Diyarı’ Kapadokya’ya gitmek için seyahat acentelerine başvuran başvurana.



Güneydoğu turlarına katılmak için acentelere müracaat eden edene. Harran’ı, Mardin’i, Halfeti’yi ve Hasankeyf’i turlamayı dileyen pek çok aile var.

Göynük fotoğraflanmalı

Batı Karadeniz merak edilen bölgelerden. Bölgeye yapılan turlara iştirak edenlerin Yedigöller ve Göynük’ü fotoğraflamaları, Safranbolu’nun yöresel yiyeceklerini tatmaları mümkün.

Karadeniz revaçta

Ekim ile kasımda Orta ve Doğu Karadeniz’e yolculuk etmekte fayda var. Zira Samsun’dan Artvin’e pek çok şehri içine alan turlara dahil olanlar Uzungöl, Fırtına Vadisi ve Ayder Yaylası’na uğruyor. Şu anda Karagöl turizmcilerce tavsiye edilen yerlerden. Batum da öyle.