Turizm sezonuyla birlikte 300 bin kişi işe başlayacak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Nisan ayı sonuna kadar turizm sektöründe otellerin açılmasıyla birlikte işe dönüşlerin tamamlanacağını söyledi. Ayık, "Antalya’daki tüm tesislerde yaklaşık 300 bin çalışan Nisan ayı sonuna kadar işe başlayacak. Antalya’da tüm turizm sektöründe ve sektörden beslenen diğer sektörler ele alındığında ise işe geri döneceklerin sayısı 500 bini bulabilir" dedi.

Osman Ayık, kış sezonun gelmesiyle Antalya ve Ege bölgesinde otellerin yüzde 70’inin kapandığını, kapanan otellerin hepsinin Nisan ayı sonuna kadar kapılarını açacağını belirtti. Turizm sektöründe sezonun açılmasıyla sektörde işe dönüşlerin başladığına dikkat çeken Ayık, "Antalya bölgesinde otellerin yüzde 70’inden fazlası kış sezonunda kapalıydı. Havaların ısınmasıyla birlikte kapalı olan otellerin bir kısmı açıldı. Diğer oteller de açılıyor. Nisan ayı sonuna kadar tüm oteller açılacak. Otellerin açılmasıyla birlikte turizm sektöründe işe geri dönüşler başladı. Antalya’daki tüm tesislerde yaklaşık 300 bin çalışan Nisan ayı sonuna kadar işe başlayacak. Antalya’da tüm turizm sektöründe ve sektörden beslenen diğer sektörler ele alındığında ise işe geri döneceklerin sayısı 500 bini bulabilir" diye konuştu.

"Avrupa hızlı başladı"

Avrupa pazarının bu yıl erken rezervasyonlarla hızlı başladığını vurgulayan Osman Ayık, şu anda satışların sakinleştiğini ifade ederek "Ancak genelde satışlar geçen yılın üzerinde. Satışlarda günlük veya haftalık olarak dalgalanmalar olabiliyor. Ama sonuç olarak geçen yılın üzerindeyiz. Rusya ve BDT pazarlarında da artışlar hedefleniyor. Özellikle Rus vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle girebilmesine olanak sağlanması halinde bu artışlar çok fazla olacaktır. Türkiye tüm pazarlarda bu yıl iyi. Yıl sonunda Türkiye’ye gelen turist sayısı 50 milyonu bulur" ifadelerini kullandı.