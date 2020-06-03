Turizm sektöründen kredili tatil kampanyasına destek

Buğra Kardan

Yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) ekonomiye yönelik olumsuz etkilerini bertaraf etmek için hayata geçirilen tatil kredisi paketi olumlu yankı buldu. Kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil satın almak için başvuranların 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi temin etmelerinin yolunu açan paket, turizm sektörünce memnuniyetle karşılandı. Sektör temsilcileri, birinci ve ikinci taksitlerinin ilgili firma ile banka tarafından ödenecek yüzde 0.67 vade oranlı kredinin iç turizmi canlandıracağı görüşünde birleşiyorlar.

Telefonlar çalıyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada kamu bankalarınca tatil talebini yüzde 25 artıracak önemli bir adım atıldığını dile getirdi. Polatoğlu, “10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz kredi verilmesi hem acenteler hem de yerli turistler için avantajlı olacaktır” dedi. Polatoğlu, tatil kredisi paketinin ardından telefonların çalmaya başladığını kaydederek, “Öyle anlaşılıyor ki iç turizm hareketlenecek, yaz dönemi verimli geçecek” diye konuştu.

İyi bir imtihan veriyoruz

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de kamu bankalarının hayata geçirdiği paketin sosyoekonomik hayata pozitif katkıda bulunacağına işaret etti. Türkiye’nin Covid-19’a karşı iyi bir imtihan verdiğini anlatan Eresin, “Otellerimiz pandemi sonrasına hazır. İlk hareketlenmenin tüm kayıplarımızı kapatamasa da iç turizmde başlayacağını tahmin ediyoruz. Birçok insan tatil yapmak istiyor. Bu bakımdan tatil kredisinin iç turizmi harekete geçirme noktasında itici güç olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da tatil kredisi sayesinde turizm sektörünün süratle toparlanacağını belirtti.