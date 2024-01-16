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Ekonomi Turizm sektöründe yeni bir "klinik vaka"! Turizmciler bayrak açtı
Ekonomi

Turizm sektöründe yeni bir "klinik vaka"! Turizmciler bayrak açtı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 16:43:00 -
Turizm sektöründe yeni bir "klinik vaka"! Turizmciler bayrak açtı

Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan sağlık turizminde turizmciler sağlık kliniklerine isyan bayrağını açtı. Turizm sektöründe şimdi bu tartışmaya kapı aralandı:

Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan sağlık turizminde turizmciler sağlık kliniklerine isyan bayrağını açtı. Turizmci, TÜGİAD Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Akman Balta, “Kliniklerin turizm acentesi gibi çalışması turizm sektöründe gelir kaybına neden oluyor. TURSAB ve Turizm Bakanlığı bu konuya çözüm üretmeli” diye konuştu.

5 milyar dolara imza atmıştı

Türkiye tüm dünyadan her türlü sağlık turistini çeken önemli bir sağlık turizm destinasyonu olarak öne çıkıyor. Geçen yıl 1,2 milyon kişiye hizmet veren sektör, 5 milyar dolarlık gelire imza attı. Bu rakamın ikiye katlanabileceğini belirten sektör temsilcileri, merdiven altı, simsarlar, klinikler ve vize sorununa vurgu yapıyor.

Denetim dışı hizmetler

Balta, “Türkiye için büyük bir potansiyele sahip sağlık turizminde acentelerin rolünün ihmali ve sorunlarının göz ardı edilmesi, özellikle sorunların çözümü için hiçbir çalışma yapılmaması ülkemizde kayıt altına alınamamış bir akış oluşturuyor. Rekabetin ortaya çıkardığı denetim dışı hizmetler hizmet kalitesine ve ülke imajına olumsuz etki yapmaktadır. Bu sorunu çözümü için taban fiyat belirlenmeli ve bu fiyat dışı fiyatlama yapanlara ağır bir yaptırım uygulanmalı” diye konuştu.

Turizm belgesi şart

Klinikler acentalara rakip olarak klinik içerisinde sağlık turizmi belgesi olmadan satış ekibi kurarak sosyal medyada yayınladıkları reklamlarla hasta getirdiğini söyleyenn Balta, “Acenta olarak TURSAB kaydı bulunup sağlık turizmi yetki belgesi olan acentalara komisyon vermemek için fiyatları ciddi şekilde düşük tutarak kliniğe bağlı olmayan acentaların iş yapmasının önüne geçilmektedir.Turizm geliri paket tur satış avantajlarını klinikler kaybettirmektedir. Ana işi turizm olan ve sektörde hizmet kalitesini ve katma değeri artırma potansiyeli olan acentelerin yaşadığı sorunlar ve çözümleri için TURSAB VE Turizm Bakanlığı ortak bir çatıda buluşmalı. Bunlar yapılırsa sağlık turizminde 10 milyar dolarları konuşabiliriz” diye konuştu.

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