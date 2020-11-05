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Aktüel Turizm sektörü temsilcileri Kocaeli'de buluştu
Aktüel

Turizm sektörü temsilcileri Kocaeli'de buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: - "Kocaeli turizmin çeşitlenmesinde farklı alanları önümüze koyabilecek bir şehir" - TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Pandemiyle turizm de dönüşüme uğradı. Karavan, doğa turizmi tüm dünyada arttı. Kocaeli, bu anlamda son derece elverişli bir yer"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:55:59 -
Turizm sektörü temsilcileri Kocaeli'de buluştu

KOCAELİ (AA) - "Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması", 100'e yakın firmanın katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kocaeli Otelciler ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneğinin paydaşlığında düzenlenen etkinlikte, her mevsim turizm olanağı sunan Kocaeli'nin fırsatları konuşuldu.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en zengin şehirlerinden birinin Kocaeli olduğunu vurgulayarak, "Kocaeli, ödenen vergiler bakımından Türkiye'nin 3. şehri. İleriki dönemlerde Bilişim Vadisi başta olmak üzere Kocaeli turizmin çeşitlenmesinde farklı alanları önümüze koyabilecek bir şehir." diye konuştu.

Kocaeli'nin komplike bir kent olduğuna işaret eden Vali Yavuz, "Ne ararsanız bulabilirsiniz burada. Az tanıtmışsak bu bizim eksikliğimiz. Kocaeli'yi artık vitrine koymak istiyoruz. Kocaeli, vitrine çıktığında herkesin ilgisini çekebilmeli. Önemli olan sizlerle yakın temas kurmak. Eksik olan ne varsa tamamlamak." ifadelerini kullandı.

- "Turizmde en önemli unsur tanınmak"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de en önemli unsurun tanınmak olduğunu kaydetti.

Tüm fırsatları değerlendirerek Kocaeli'yi marka haline getirilebileceğini aktaran Çakmak, şöyle devam etti:

"Kocaeli, hava, kara, deniz, demir yollarıyla rahat ulaşım imkanına sahip nadide şehirlerden biriyiz. Maceraya bir adım yakınız. Doğaya bir adım yakınız. Denize bir adım yakınız. Sağlığa bir adım yakınız. İstanbul'a bir adım yakınız. Onlarca ülkeye birkaç saat yakınız. Oluşturacağımız sinerjinin Kocaeli'nin turizmde marka olmasına büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Bu sektör buluşması pandemi süreci nedeniyle dar kapsamlı planlanmıştır. Önümüzdeki süreçte yurt içi ve yurt dışı acentelerinin de katılacağı, tüm Kocaeli'yi kapsayacak şekilde planlayacağız."

- " Bu süreci omuz omuza atlatacağız"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise turizm sektörünün pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye için turizmin son derece önemli olduğuna işaret eden Bağlıkaya, "Dolayısıyla bizdeki yıpratması çok daha yüksek oldu. Önümüzdeki yılların daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu süreci omuz omuza atlatacağız." dedi.

Bağlıkaya, Kocaeli'nin muhteşem güzellikleriyle dikkati çektiğini vurgulayarak, "Pandemiyle turizm de dönüşüme uğradı. Karavan, doğa turizmi tüm dünyada arttı. Kocaeli, bu anlamda son derece elverişli bir yer. Kış ve kongre turizmine de hizmet verecek kapasiteye sahip. Kocaeli'yi daha fazla hatırlatmamız lazım." diye konuştu.

"Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması" ile seyahat acenteleri temsilcilerinin Kocaeli turizm destinasyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları, kış ve yaz turizmi için tur paketleri oluşturulması ve Kocaeli'ye gelen turist sayısının artırılması hedefleniyor.



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