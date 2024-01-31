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Gündem Turizm Bakanı açıkladı Türkiye’den bir rekor daha
Gündem

Turizm Bakanı açıkladı Türkiye’den bir rekor daha

Yeniakit Publisher
2024-01-31 10:26:00 -
Turizm Bakanı açıkladı Türkiye’den bir rekor daha

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon oldu. Turizm gelirleri 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 turizmde rekor yılı oldu.

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