Turistlere rahat iletişim fırsatı

Onur Yılmaz

Yılın ilk 3 ayına ait verilere göre rekorlar kıran turizm sektörü, 50 milyon turist hedefine ulaşmak için memnuniyet odaklı girişimlerine hız verirken, sektöre bir destek de cep operatörlerinden geldi. TURKCELL ve TÜRK TELEKOM, yabancılar için sundukları kampanyalarla, ülkemize gelen turistlere rahat ve uygun fiyatlı iletişim imkânı sunuyor.

Türk Telekom’dan üç teklif

Türk Telekom’un direkt olarak turistlere sunduğu paketler olmasa da, faturası, 1-3 ay gibi kısa dönemlik alınabilen, GB’ı de yüksek paketler mevcut. Bu paketlerden birincisi “Benim İçin İnternet, Bol GB” diyenler için sunuluyor. Doyasıya 3 Aylık Paketinde; 20 GB cepten internet, her yöne 750 dakika ve 750 SMS hizmeti veriliyor. Bedel olarak da 95 lira talep ediliyor. ​Doyasıya 20 GB paketinde ise ayda 65 liraya 20 GB cepten internet, her yöne 200 dakika ve 200 SMS hizmetinden yararlanılıyor. Doyasıya 10 GB paketinin bir başka versiyonunda ise ayda 45 liraya 10 GB cepten internet, her yöne 100 DK ve 100 SMS hizmeti verilmekte. Bu paketlerden yararlanmak isteyenlerin, cep telefonlarından DOYASIYA 20GB yazıp 5555’e SMS göndermeleri yeterli oluyor.

Turkcell’den cazip kampanya

Turkcell ise Türkiye’ye tatil amaçlı gelen turistlerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bol avantajlı Turist Tanışma Seti sunuyor. Turist Tanışma Seti, yurtdışı konuşma, yurtiçi her yöne arama ve internet ihtiyacını da doya doya karşılamaya yönelik bir paketten oluşuyor. Kullanıcılara hatla birlikte bir ay geçerli 12 GB internet, 30 dakika yurtdışı arama ve yurtiçinde her yöne 300 dakika sunuluyor. Ayrıca, müşterilere yine 30 gün boyunca kullanabilecekleri 3 GB internet de hediye ediliyor. 30 Haziran’a kadar geçerli olan kampanyanın fiyatı ise 170 lira.