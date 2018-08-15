THY - Trabzon
0553 313 94 23

Turist minibüsü devrildi: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari minibüsünün devrilmesi sonucu Çek turist Paulus Tomas (41) öldü, 7'si turist, 8 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:11
Turist minibüsü devrildi: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Beşkonak turizm merkezinde safari yapan turistleri taşıyan İlyas Fahret yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, şarampole devrildi.

Kazada, Çek turist Paulus Tomas yaşamını yitirirken, vatandaşları Simono Comestha, Sarah Comestha, Ladivor Comestha, Paulusova Petra, Matias Paulus, Erik Putruski, Loboslos Putruski ile sürücü İlyas Fahret yaralandı.

Yaralılar gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Manavgat ve Serik'teki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Paulus Tomas'ın cesedi ise incelemelerde sonra morga konuldu.


Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:11
  1. antalya
  2. manavgat
  3. saferi minibüsü
  4. kaza
  5. turist
  6. Paulus Tomas
  7. ölü
  8. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vidanjörden dereye boşalttılar! Vali isyan etti
    1. Vidanjörden dereye boşalttılar! Vali..
    2. İngiltere'de Türk Lirası kalmadı
    3. İşte MHP lideri Bahçeli'nin cevap..
    4. Kenan Sofuoğlu Afyon Spor Merkezleri'nde
    5. Ameliyatla kalça kemiğini yüzüne..
    6. Kılıçdaroğlu kurban vekaletini Türk..
    7. Karşılaşmaya TL logolu formayla..
    8. Konya'da sopalı kavga: 1 kişi öldü
    9. PKK'lıların yaktığı araçların son hali..
    10. Nil Nehri'nde facia: 22 öğrenci öldü!
    11. İstanbul KYK yurtları
    12. Beşiktaş Ali Koç'unu buldu! İşte..
    13. Ruhani kesin konuştu! 'Artık ABD ile..
    14. 'Huzurlu Bayramlar Türkiye' uygulaması
    15. Ali Erbaş: Devletimiz mazlumlara umut..
    16. Yaramaz papağan, kendisini kurtarmaya..
    17. Kilis'te kamyonet devrildi: 7 Suriyeli..
    18. 'ABD tüm müzakere imkanını ortadan..
    19. KYK yurt ücreti ne kadar?
    20. Konya'da otomobilin çarptığı yaya..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?