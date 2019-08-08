0553 313 94 23

Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’ ile güldü

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) tiyatro kulübü tarafından hazırlanan ‘Masal Bostanı’ isimli çocuk tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’ ile güldü

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) tiyatro kulübü tarafından hazırlanan ‘Masal Bostanı’ isimli çocuk tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.


TURBEM tiyatro kulübü tarafından hazırlanıp sahnelenen ‘Masal Bostanı’ isimli çocuk tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Konferans Salonu’nda sahnelenen 2 skeçli komedi oyunu Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz ile çocuklar ve ailelerde katıldı. Gürkan Koç’un kaleme aldığı oyunun ilk skecinde çocukların da özel hayatı olabileceğine dikkat çekilirken ikinci skeçte ise çocuklar kırmızı başlıklı kızın hiç görmediğiniz yüzüyle karşılaştı. Oyunu izleyen çocuklar ve aileleri kahkahaya boğulurken oyun sonunda Başkan yardımcısı Honaz oyuncular adına TURBEM tiyatro eğitmeni Aysel Baylan’a çiçek takdim ederek, sergiledikleri sahne performansından ötürü tebrik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah ile ilgileniyoruz"
    1. İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve..
    2. Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri..
    3. Konya’da kent merkezine inen yaralı..
    4. Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka..
    5. Mardin’de Dicle Elektrik çalışanlarına..
    6. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    7. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    8. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    9. Zabıtadan kurban denetimi
    10. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    11. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    12. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    13. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    14. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    15. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    16. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    17. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    18. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    19. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    20. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    21. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
    22. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    23. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    24. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    25. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    26. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    27. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    28. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    29. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    30. Pakistan-Hindistan arası tren..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru