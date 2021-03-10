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Ekonomi Turgutlu Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Turgutlu Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman?

Manisa Turgutlu Belediyesi, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanında KPSS şartı aranmıyor. Peki, Manisa Turgutlu Belediyesi personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 14:14:00 -
Turgutlu Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman?

Manisa Turgutlu Belediyesi, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında, Belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 topograf personeli, 3 Kepçe operatörü, 57 beden İşçisi ve 9 şoför alımı olmak üzere KPSS şartsız toplam 71 personel alımı yapılacağı bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Turgutlu Belediyesi KPSS şartsız personel alımı ne zaman?

Manisa Turgutlu Belediyesi personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, 16 Mart tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

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