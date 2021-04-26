Turgut Özal'ın damadı Asım Ekren kimdir? Asım Ekren kaç yaşında vefat etti?

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Asım Ekren kimdir, Asım Ekren kaç yaşında vefat etti? gibi sorular merak kazandı. İşte Asım Ekren'in hayatına ilişkin detaylar...

Asım Ekren kimdir?

Ekren, 1951 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. Bir ablası vardır. Konservatuar'da gördüğü eğitimin ardından 1960'lı yıllarda "Haramiler" grubunda baterist olarak çalışmaya başladı.

1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu’nun, Selçuk Başar, Attila Özdemiroğlu, Uğur Başarve Garo Mafyan ile beraber kurdukları İstanbul Gelişim Orkestrası'na baterist olarak dahil oldu.

1994 yılından beri T.C. Kültür Bakanlığı’nın "Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda" pek çok önemli müzisyen ile beraber müzik çalışmalarıma devam etti.

Ajda Pekkan ve Kayahan ile uzun yıllar çalıştı. Kültür Üniversitesi’nde "Enstrüman Kursları Sertifika Programları“ yaptı.

2009 yılında piyanist, kompozitör Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladıkları "FOLKESTRA" isimli bir grup kurdu.

İlk evliliğini İstanbul Gelişim Orkestrası'nın şefi olan Selçuk Başar'ın kız kardeşi Asuman Başar'la yaptı. Bu evliliğinden Binnaz ve Mert Ekren (d.1978) adında iki çocuğu oldu. İkinci evliliğini Mari Güngörmez'le yaptı.

İkinci evliliğini bitirdikten sonra 1980 yılında oyuncu Selma Güneri ile nişanlandı, ayrıldı şarkıcı Zerrin Özer'le nişanlandı.

Asım Ekren, 1980’li yıllarda o tarihteki Başbakan Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özalla aşk yaşamaya başlayınca bir anda ünlü oldu. Çaldığı müzik aletinden dolayı adı “Davulcu” ya çıktı. Evliliklerine, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Turgut Özal dahil kimse sıcak bakmadı. 22 Temmuz 1985 tarihinde Zeynep Özal'la evlendi. Yağız ve Halil Uğur adında iki oğlu oldu. 17 Ocak 1990 tarihinde boşandı.

Evlilikleri :

1.eşi : Selçuk Başar'ın kız kardeşi Asuman Başar'la evlendi. Binnaz ve Mert adında iki çocuğu var.

2.eşi : İkinci evliliğini Mari Güngörmez'le yaptı.

3.eşi : 22 Temmuz 1985 tarihinde Başbakan Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal'la evlendi. Yağız (d.1987) ve Halil Uğur (d.1989) adında iki oğlu var. 17 Ocak 1990 tarihinde boşandı.

4.eşi : 12 Mart 1990 tarihinde eski nişanlısı Selma Güneri ile evlendi.1992 yılında boşandı. Aynı yıl 1992 yılında tekrar evlendiler, ancak 1994 yılında tekrar boşandılar.

5.eşi : 1997 yılında Semra Ekren ile evlendi. Nikah şahitliğini de Muazzez Abacı yaptı.