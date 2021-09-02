Turgut Kazan'dan Atatürk'e 'din istismarcısı' suçlaması!

Yeniakit.com.tr

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, T24'e konuştu. Kazan, Adli Yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasına katılan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı hedef aldı.

Duadan rahatsızlığına kılıf uydurdu!

Her cümlesinde duadan rahatsız olduğu anlaşılan Kazan, buna kılıf olarak, "Bu aslında Erdoğan taktiğidir. Duaya karşı çıkıldığı vurgusu yapılmak için düzenlenmiş bir görüntü bu. Bu soruyu soranların, ‘neden cübbeyle dua okunuyor?' diye soranların duaya karşı olduğunu vurgulayıp, kendi tabanındaki tahkimatı güçlendirmek için yapılmış bir harekettir. Bugüne kadar hiç mi bina açılmadı? Neden diğer yargı binalarını böyle açmak akıllara gelmedi? Bu bir tertiptir. Diyanet İşleri Başkanı, Yargıtay Başkanı bunun içinde yer almıştır." ifadelerini kullandı.

Atatürk'e din istismarcısı suçlaması

Açıklamasında, Mustafa Kemal'in TBMM'yi dua ettirerek açtığını söyleyen Turgut Kazan, üstü kapalı bir şekilde Atatürk'ü din istismarcılığı ile suçladı. Bu suçlamaya kılıf olarak da Mustafa Kema'in bir savaş kazandığını öne sürdü:

"Mustafa Kemal'in de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra TBMM'yi dua ettirerek açtığını hatırlattı. Mustafa Kemal'in de Meclis'i dua ile açtığı söyleniyor. O Kurtuluş Savaşı içinde düşmanı yenmek için bir yakarıştır."

"Diyanet İşleri Başkanı'nın dualarına amin demek için orada durmak kabul edilebilir bir şey değil. Zaten yargı yılı açılışı asla ve asla Cumhurbaşkanı'nın söyleyecekleri ile açılmaz. Türkiye'de darbe dönemlerinde bile bu düşünülememiştir. Hiçbir yargı yılı açılışında yürütmeden bir insan konuşmayı düşünememiştir. Kenan Evren bunu telaffuz edememiştir. Bir tek o dönemin Adalet Bakanı konuşmak istemiştir, yapamayacağı söylenmiştir. Yürütmeden gelenler dinleyicidir. Sorunları dinler."