Turgut Altınok'tan üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sözü

Turgut Altınok, Keçiören'de gençlik ve spor camiası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Altınok, Ankara'yı sporun başkenti yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Şu an 19 Mayıs Stadyumumuzun inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. En geç 2 yıl içinde 19 Mayıs Stadyumumuz bitecek; uluslararası maçlar Ankara'da oynanacak. Bununla beraber federasyonlarımıza binalarını yapacağız. Sosyal tesislerini yapacağız. Kamplar Ankara'da yapılacak. Birçok uluslararası yarışma ve şampiyonalar yine başkentimizde yapılacak. Amatör spor kulüpleri başkanımız, yönetimimiz burada. Özellikle amatör spor kulüplerini çok destekleyeceğiz. Ayrıca her sene amatör spor kulüplerini 250 bin TL nakit desteğinde bulunacağız."

'BÜTÇE YOK DİYE BİR ŞEY YOK'

Ankara'da en fazla spor salonunun Keçiören'de bulunduğunu belirten Altınok, "11 tane kapalı spor salonunu daha yapıyoruz. 20 yıl önce yaptığımız olimpik yüzme havuzunun hala Türkiye'de örneği yok. Hiçbir belediyenin, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir tesisi hala yok. Biz, 20 yıl önce yapmışız. Türkiye'nin başkenti Ankara, sporun da başkenti olacak. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 'Yan yattı, çamura battı, bütçe yok' diye bir şey yok" dedi.