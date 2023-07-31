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Siyaset Turgut Altınok'tan Ankara açıklaması: Hazırız!
Siyaset

Turgut Altınok'tan Ankara açıklaması: Hazırız!

Yeniakit Publisher
2023-07-31 19:43:00 - 2023-07-31 19:47:11
Turgut Altınok'tan Ankara açıklaması: Hazırız!

AK Partili Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için "Göreve hazırız" açıklaması yaptı.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini geride bırakan Türkiye, 2024 yılında yapılacak yerel seçim sürecine girdi.

Yerel seçimde İstanbul ile birlikte kritik öneme sahip Ankara'da da partilerin adayları konuşulmaya başladı.

Habertürk TV'de konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ankara için göreve hazırız" açıklamasında bulundu.

Keçiören'de yıllarca başarılı bir belediye başkanlığı performansı sergilediğini belirten Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mısınız?" sorusuna "Görev verilirse hazırız. Projelerimiz hazır. Ankara’yı biliyoruz. Ankaralılar bizi biliyor. Yavaş’tan sonra Ankara’ya ok gibi biri lazım" diye cevap verdi.

Ankara'da her kesimden oy alabileceğini söyleyen AK Partili Altınok, sözlerine şöyle devam etti:
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"2019 yerel seçimlerinde Keçiören'de bizim her kesimden oy alabildiğimiz net bir şekilde görüldü. Ankara genelinde de ipi göğüsleyecek oyu alma potansiyelimiz fazlasıyla mevcuttur. Partimiz, ittifakımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse biz Ankara Büyükşehir için hazırız."

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