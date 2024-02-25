Turgut Altınok Ankara için projelerini açıklıyor

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, düzenlediği etkinlikte şehir için projelerini açıklıyor...

Altınok'un açıklamalarının satırbaşları:

Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir.

Ankara, önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacak. Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda öncü bir şehir olma hedefiyle yola çıkıyor. Yapılacak büyük yatırımlar ve projelerle Ankara, dünyanın sayılı başkentleri arasında kendine sağlam bir yer bulacak. Ankara, şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak.

Sel konusunda uyarmamıza rağmen 7 vatandaşımızı kaybettik. Ankara'ya 5 santimetre metro bile yapmadı. Mansur Yavaş sanal bir başkan. Belediyede çalışan hiçbir arkadaşımızı çıkarmayacağız. Üstelik maaşlarına zam yapacağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimsenin işiyle, ekmeğiyle oynamayacağız dediler, binlerce kişi işsiz kaldı. Bizim sözümüz kimsenin sözüne benzemez. Kimsenin ekmeğiyle işiyle oynamayacağız. Ben çalışan işçilerimizin alın terinin aklını vereceğim. Büyükşehir'de çalışan işçilerin hakkını vereceğim ve Büyükşehir'de çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağım. Bu Altınok sözüdür.

Barajlar güneş paneli ile kaplanıp elektrik üretilecekti, bu söz de buhar olup uçtu. Her mahalleye kreş yapılacaktı. Ankara'ya en az 500 kreş yapacağım demiş, 20 kreş kazandırdık deyip bir de ilk yazmış. Biz 94'te kreş açtık. Bu söz de yüzde 90 yalan oldu.

Uzay bilimleri üniversitesi, sağlık kenti kurulacaktı. Yalan oldu.

En çok gelir getiren turizm sektörü fuar alanlarıdır. Akyurt fuar alanımızı inşallah bitirince 1 milyon turist gelecek. 1 yıl içinde gece gündüz çalışarak fuar alanımızı bitireceğiz. Bu fuar alanı da bitirilemedi. Keşke bir şeyler yapsaydı. Keşke o boy boy resimleri yerinde eserleri olsaydı da onları assaydı. Fuar alanımız başkentimize ve ülkemize çok şey katacak.

Muasır medeniyet ışığı 5 yılda ne yazık ki söndü. Ne yazık ki Ankara'mızın 5 yılı boş yıl oldu, başkentimiz boş kent oldu. Sanal belediyecilik anlayışı bugün itibariyle miadını doldurmuştur. Artık Ankara'ya başarı hikayesi yazmanın zamanı geldi.

Artık yavaşlama yerinde sayma yok şimdi hızlanma zamanı kaybolan yılları telafi etme zamanı.

İlk işlerimizden bir tanesi ulaşım problemini çözeceğiz. Ankara'mızda trafik problemi ciddi şekilde arttı. Ankara'da trafik çilesini ortadan kaldıracağız. Önce metro projelerimiz...

Ankara maalesef havaalanı metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden birisi bu olacak. Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız. Batıkent-Ümitköy metro hattını birbirine bağlayacağız. Ankara'mıza yeni bulvarlar kazandırmak suretiyle trafik yükünü yollarımızın hafifleteceğiz.

Filomuza 2 bin yeni elektrikli otobüs ekleyeceğiz. Büyükşehir'deki otobüslerin büyük bir bölümü miadını doldurdu. Otopark problemini çözeceğiz.

Köylerimizde imar yok. Ankara'nın köylerinin yerleşim yerlerinin planlarını yapacağız.

Sahte anketlere bakmayın. Ankara Ankara'ya hizmet edeceği seçecek sağduyu galip gelecek inşallah. Ankara'ya projelerimiz var. Bu şehri ilmik ilmik öreceğiz. Ankara'yı sağlıklı bir içme suyuna kavuşturacağız.

Ev sahibi olmayan en az 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaatlara hızlı başlayacağız. 20 bin evi olmayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.

Gençler geleceğimiz. Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Sınırsız ulaşım üniversite öğrencilerimize ücretsiz olacak. 18 yaşındaki gençlerimiz de buna dahil. Metro, otobüsler 24 saat çalışacak. Otobüs minibüs esnafımızı mağdur etmeyeceğiz, haklarını vereceğiz geçmiş haklarını da vereceğiz. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da artık rahat bir şekilde binebilecek.

20 bin üniversite öğrencimize ayda 1500 lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız.

10 bin öğrencimize düşük kiralı konut yapacağız. Anne yemeği lokantaları... Ücretsiz öğrencilerimize ev hanımlarımıza bu yemekleri yaptıracağız. Öğrencilerimiz ücretsiz anne yemeğini sosyal tesislerde yiyecekler. Yetenek avcıları kampüsü inşa edeceğiz.

Sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara, tüm sosyal destekleri içeren özel bir kart olan 'Ankart'ı vereceğiz. Sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5000 lira yatırarak, onların yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşlarımızın 'Ankart'ına 2500 lira market desteği yatırarak, onların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu destek, sigara ve alkol dışındaki tüm alışverişlerde geçerli olacaktır.

Ayrıntılar hazırlanıyor...