TÜRGEV’den "Gönül Coğrafyası" iftarları! 10 farklı temayla kardeşlik köprüleri kuruldu!

TÜRGEV'in Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları, öğrencileri, mezunları, gönüllüleri, eğitimcileri ve paydaş kurum temsilcilerini aynı manevi iklimde buluşturdu. Türkiye'nin farklı şehirlerinde kurulan iftar sofraları kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaşmak amacıyla İstanbul başta olmak üzere tüm yurtların ve Güzel İşler Fabrikaların bulunduğu şehirlerde iftar programları düzenledi. "İftar Sofraları Bir, Gönüller Bir" anlayışıyla gerçekleştirilen buluşmalarda öğrenciler, mezunlar, eğitimciler, bağışçılar ve sivil toplum temsilcileri aynı sofrada bir araya geldi.

2026 Ramazanı boyunca 10 farklı temada TÜRGEV yurtları ve GİF'lerde düzenlenen programlara TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ile vakıf yöneticileri katıldı.

Her sofra birlik, her buluşma rahmet

Ramazan buluşmaları, 20 Şubat'ta GİF Safvetipaşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Hikmet Sofrası" ile başladı. Eğitime Destek Programları Merkezi (EDEP) ve EHD bünyesinde görev yapan eğitimciler bu programda buluştu.

26 Şubat'ta düzenlenen "Kardeşlik Sofrası" iftarında TÜRGEV mezunları vakıf yöneticileriyle bir araya geldi. 2 Mart'ta Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirilen "Öğrenci Sofrası" iftarında TÜRGEV yurtlarında kalan öğrenciler, TÜRGEV bursiyerleri ve GİF öğrencileri bir araya gelerek Ramazan bereketini paylaştı. 4 Mart'ta Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde düzenlenen "Hürmet Sofrası", büyüklerle kurulan gönül bağını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. 5 Mart'ta sanat ve akademi dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Kültür Sanat Sofrası", vakfın eğitim çalışmalarının kültürel üretim boyutunu öne çıkardı. 7 Mart'ta İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen "Aile İftarı" programında TÜRGEV çalışanları ve aileleri bir araya geldi. 9 Mart'ta MEÇKAM Mevlanakapı Yurdu'nda gerçekleştirilen "Umut Sofrası" iftarında yetim öğrencilerle buluşuldu. 12 Mart'ta GİF Safvetipaşa Yerleşkesi'nde düzenlenen "Vefa Sofrası" programında ise vakıf mütevelli heyeti üyeleri ve bağışçıları ağırlandı.

Şehirden şehire kardeşlik iklimi

TÜRGEV, İstanbul dışındaki öğrenci yurtlarında ve Güzel İşler Fabrikalarında Ramazan buluşmalarını sürdürdü.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir'deki TÜRGEV Gevher Nesibe Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ise Bursa İsminaz Şahin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Fatma Betül Sayan Kaya ayrıca Başakşehir Katibe Atmacı Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

"Ramazan sofraları gönüllerin buluştuğu bir muhit"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Ramazan ayının gönülleri yakınlaştıran bir rahmet iklimi taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Ramazan, aynı duaya amin diyen gönüllerin buluştuğu, paylaşmanın bereketle çoğaldığı müstesna bir rahmet mevsimidir. TÜRGEV olarak kurduğumuz her iftar sofrasını, sadece bir buluşma değil; ilimle, irfanla ve güçlü bir değer bilinciyle yetişen gençlerimizin aynı istikamette yürüdüğü bir gönül muhitinin inşası olarak görüyoruz.

Bu sofralarda yan yana gelen her bir gencimiz, yarının daha merhametli ve daha adil dünyasına taşınan bir umudu temsil ediyor. Ramazan'ın ruhunu en derinden hissettiğimiz bu günlerde, edilen duaların başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşayan tüm kardeşlerimize umut, ferahlık ve selamet getirmesini temenni ediyoruz.

İnanıyoruz ki; kurulan her sofra, sadece bugünümüzü değil, daha vicdanlı ve daha dayanışmacı bir geleceği de inşa etmektedir."

Ramazan ayında kurulan iftar sofraları, TÜRGEV'in gençlere sunduğu desteğin yalnızca maddi bir yatırım olmadığını; aynı zamanda nesiller arasında köklü bağlar kuran bir gönül iklimi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.