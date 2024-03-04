Turbo kansere neden olan E171 tükettiğimiz tüm kozmetik ve tekstil ürünlerinde var!

Açıklamaları ile gündem olan Canan Karatay'dan turbo kanser uyarısı geldi. Tükettiğimiz tüm gıda, temizlik, sağlık, kozmetik ve tekstil ürünlerinde bulunan titanyun dioksit ve E171 madesinin turbo kansere neden olduğunu açıkladı. İşte o açıklamadan detaylar...

Sağlık üzerine yaptığı her açıklama ile gündem olan Canan Karatay büyük bir tehlikeye karşı uyarıda bulunmuştu. Sağlıktan tekstile, kozmetikten işlenmiş gıdalara ve en önemlisi de cilt maskelerinde bulunan titanyum dioksit tehlikesine dikkat çeken Karatay çözüm yolları ilebirlikte turbo kansere yakalanmamak için yapılması gerekenleri anlattı. Her açıklaması gündem olan Karatay'ın o videosu...

TURBO KANSERE NEDEN OLUYOR

Canan Karatay ilaçlara, işlenmiş gıdalara, rujlara, güneş kremlerine taktırılan maskelerde ve nano teknolojili kumaşlarda, ağartıcı parlaklık veren E 171 kodlu zehir vücuttan atılamayan aşılarla birlikte turbo kanser oluşturan madde titanyum dioksitten nasıl korunulur? İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları...