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TUR 2019’da Çanakkale-Edremit etabının galibi Fabio Jakobsen

55.

18 Nisan 2019 Perşembe 16:42
TUR 2019’da Çanakkale-Edremit etabının galibi Fabio Jakobsen

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 122.6 kilometrelik Çanakkale-Edremit etabını Quick Step Takımı’ndan Fabio Jakobsen 2 saat 50 dakika 12 saniye ile kazandı.


Günün ilk atak yapan sporcusu Ahmet Örken oldu. Türk Milli Takımı’nda pedal çeviren Ahmet’e daha sonra beş sporcu daha katıldı ve ilk kaçış grubu oluştu. BBH-Burgos Bh Takımı’ndan Victor Langellotti, EUS-Euskadi Basque Country-Murias Takımı’ndan Urkol Berrade Fernandez, NSK-Neri Sottoli Selle Italia Ktm Takımı’ndan Umberto Marengo, SVB-Sport Vlaanderan Takımı’ndan Lindsay De Vylder, Türk Milli Takımı’ndan Feritcan Şamlı da ilk prim kapısına doğru pedal basmaya başladı. Fark bu esnada önce 3 dakika 10 saniyeye çıktıysa da daha sonra 2 dakika sularına indi.


20.9’uncu kilometrede etabın ilk prim kapısı geçildi. Altılı grup içinde iyi yer tutan Ahmet Örken ve Feritcan Şamlı ilk iki sırayı alırken, üçüncülüğü bu mayoyu Tur’un başından beri kovalayıp ortak olmaya çalışan SVB-Sport Vlaanderan Takımı’ndan Lindsay De Vylder üçüncülüğü elde etti. Bu sonuca göre Türk Milli Takımı’ndan Feritcan Şamlı yarın koşulacak Balıkesir-Bursa etabında da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sponsorluğundaki Beyaz Mayo’yu taşımaya hak kazandı. Prim kapısından sonra Ana Grup (Peloton) ile kaçış gurubu arasındaki yeni zaman farkı 2 dakika 25 saniye olarak verildi. Grup ikinci prim olan Sprint kapısına doğru pedal basmaya başladı.


Etabın 42.8’inci kilometresinde gerçekleşen sprint primini SVB- Sport Vlaanderan Takımı’ndan Lindsay De Vylder kazandı. İkinci sırayı NSK-Neri Sottoli Selle Italia Ktm Takımın’dan Umberto Marengo, üçüncülüğü BBH-Burgos Bh Takımı’ndan Victor Langelotti elde etti.


55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 194.3 kilometrelik Balıkesir-Bursa etabı ile devam edecek. Genel Ferdi Klasmanda birinciliğini koruyan Sam Bennett yarın koşulacak etapta Turkuaz Mayo’yu giyecek.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 16:42
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