Tüp mide ameliyatı nedir? Doç. Dr. İbrahim Sakçak

Bu şekilde, midenin gıda kapasitesi bir hayli küçültülmüş oluyor. Bu kapsamda; tüp mide ameliyatı olan kişilerin iştahlarında ciddi bir azalma meydana gelir. Bu ameliyat esnasında mideye herhangi bir yabancı madde veya cisim takılmaz.

Tüp Mide Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Tüp mide ameliyatı 18-65 arasındaki kişilere yapılabiliyor. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen vücut kitle indeksinin değerlerinin 35 ve üzerinde olması durumunda ameliyat yapılabilmektedir. Tüp mide ameliyatı öncesinde kişinin diyet programı denemiş ancak verememiş olması da gerekiyor. Çok fazla reflü sorunu olan ya da aşırı ciddi seyreden bir diyabeti olanlar bu ameliyat için uygun değildir. Tüm bu etkenleri cerrahlar ameliyat öncesi değerlendirdikten sonra operasyonu gerçekleştirir.

Mide Küçültme Ameliyatı Süresi Nedir?

Yaklaşık olarak 1,5 saat gibi bir sürede gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı duruma göre daha kısa sürede de gerçekleştirilir. Bazen 40 dakika sürdüğü de olur. Ameliyatın süresi genellikle cerrahın deneyimlerine ve hastanın midesinin anatomik yapısına bağlı olarak değişebilir.

En Sık Hangi Mide Küçültme Ameliyatı Yapılıyor?

Mideküçültme ameliyatlarında uygulanan birçok farklı yöntem vardır. Bunların içinde en çok tercih edilen ve kullanılan teknik laparoskopik mide küçültme ameliyatıdır. Bir takım avantajları olduğu için bu yöntem tercih edilir. İyileşme süresi ve hastanın konforlu olmasından dolayı ve cerrah açısından daha kolay bir teknik olduğu için bu yöntem kullanılır.

Tüp Mide Ameliyatı Olanlar Ne Kadar Kilo Veriyor?

Tüp mide ameliyatının ardından kilo vermek için hastaya belli bir periyod uygulanması gerekir. Çoğunlukla hasta için operasyondan itibaren ilk ay 10-20 kilo, üçüncü aydan itibaren de 30-40 civarında kilo vermesi beklenir. Ancak bu hedeflerin tutması kişinin beslenmesine ve egzersiz programlarına ne kadar uyduğuna bağlıdır.

Tüp Mide Ameliyat Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Tüp mide ameliyatlarında cerrahlar 18-65 yaş aralığını belirlemişlerdir. Ancak yaş etkeni bu ameliyatın yapılması için tek başına yeterli değildir. Uzman hekimin hastayı muayene edip incelemesi gerekir. Ve ardından ameliyatın yapılıp yapılmayacağına karar vermesi gerekir.

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Nasıl Beslenilmeli?

Tüp mide ameliyatının başarılı olması biraz da ameliyat sonrası uyulacak beslenme düzenine bağlıdır. Hastanın yeni yaşam tarzını benimseyerek endokrinoloji uzmanları ile birlikte işbirliği içinde diyet programlarına uymalı ve gerekirse vitamin, mineral takviyelerini düzenli olarak almalıdır. Tüp mide ameliyatı olan hastalarda kişiye özel bir beslenme programı yapılsa da, her hastanın protein ağırlıklı beslenmesi son derece önemlidir. Günde en az 3 öğün yemeğin atlamadan yenmesi gerekiyor. Ana yemeklere de en az yarım saat ayrılması gerekir. Küçük porsiyonlar halinde yemeğin yenmesi de bir o kadar önemlidir. Yemeklerin, ayrıca, uzun süre çiğneyerek yavaş yavaş tüketilmesi de büyük önem taşıyor.

Tüp Mide Ameliyat Kilo Sorunu Olan Herkese Uygulanabilir Mi?

Tüp mide ameliyatı her kilolu kişi için uygun olmayabilir. Bu ameliyatın uygulanabilmesi için beden kitle indeksi 35 ve üzeri olan ve morbid obez grubuna giren kişiler bu ameliyat için uygundur.

Mide Küçültme Ameliyatı Sonrasında Normale Dönüş Süreci Nedir?

Bu ameliyatın hemen ardından normal hayata dönülmez. Bunun için, bir müddet beklemek gerekiyor. Laparoskopik yöntem sayesinde hastaların iyileşmesi ve toparlanması bir hafta içinde olmaktadır. Çok ağır işte çalışmayanlar ve masa başı çalışanlar bir hafta içinde işine dönmeleri mümkündür. Daha ağır işlerde çalışanlar ise 1 ay kadar beklemek durumundadırlar. Fazla zorlamadan hareket etmeleri ve ağır sporlardan kaçınmalarında da yarar vardır.

Tüp Mide Ameliyat Sonrası İz Kalır Mı?

Laparoskopik yöntemle tüp mide ameliyatı uygulanırken cerrahın kararına göre tek ya da dört delik açılarak operasyon yapılabilir. Açılan deliklerin 1 santimetreyi geçmemesinden dolayı iz kalması gibi bir durum söz konusu değildir. Açık yapılan ameliyatlarda ise kesi büyük olduğu için dikiş sayısı fazla olur. Bu dikişler iz bırakır. Ancak yara bakımlarının iyi yapılması ile bu izler iyice silik hale gelebilir.

Ameliyat Sonrasında Tekrar Kilo Alınabilir Mi?

Ameliyat sonrası beslenme ve doktor tavsiyelerine yüzde yüz uyulması gerekiyor. Ameliyatın ardından yeni yaşam tarzına dikkat edilmesi gerekir. Bunlara dikkat edilmezse verilen kilolar yeniden alınabilir. Bu ameliyatı geçirdikten sonra düzenli bir yaşam tarzı, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz programları ile kilonun dengede tutulması gerekiyor.

Tüp Mide Ameliyat Riskli midir? Genel Riskleri Nelerdir?

Son dönemlerde, gelişen teknoloji ile birlikte cerrahi birçok müdahalenin riskleri en aza indirilmiş durumdadır. Yeni teknoloji tüp mide ameliyatı ile ameliyat riski minimum seviyeye indirilmiştir. Fakat şunu belirtmekte fayda vardır ki kaçak problemleri olması, tüm ameliyatlar için görülen genel riskler ve verilmiş olan kiloların geri alınması bir takım riskleri de doğuruyor. İleri boyutlu reflü sorunu da risk teşkil eden durumlardandır.

Mide Ameliyatı Sonrası Beslenme

Tüp mide ameliyatı sonrası midenin kapasitesi 150 ml düzeyindedir. Bu yüzden, mide küçültme ameliyatlarının ardından hastaya hazırlanacak diyet programı ölçülü ve dengeli olmak zorundadır. Özellikle de, ilk 4 haftada püre ve sıvı gıdalarla beslenilmelidir. İyileşme sürecinintamamlanmasının ardından ise, diyetisyenle birlikte hazırlanacak beslenme programına uyulmalıdır. Özellikle verilmiş olan kiloların yeniden alınmaması ve tüm besin değerlerini yeterince almak amacı ile diyetisyenin programına sıkı bir şekilde uymak gerekiyor. Yoksa kişinin yeniden obez olma ihtimali doğar.

Tüp Mide Ameliyat Sonrası Ağrı Oluyor Mu?

Tüp mide ameliyatlarında hastaya genel anestezi uygulanır. Ameliyatın yapıldığı bölgeye de lokal anestezi uygulandığı için hastalar genellikle ilk 10 saat hiç bir şekilde ağrı veya acı hissetmezler. Anestezi etkisinin geçmesiyle birlikte hafif ağrılar görülmesi normaldir. Doktorun vereceği ağrı kesicilerle bu süreç minimum ağrı ile atlatılabilir.

Tüp Mide Ameliyat Sonrası Kaçak Riski Ve Kaçak Belirtileri

Tüp mide ameliyatlarındaki tek önemli risk kaçak oluşmasıdır. Bunun nedeni ise, ameliyatı yapan cerrahın yeterli deneyimi yoksa ve bazen de hastaların anatomik yapılarından kaynaklı kaçaklar meydana gelebiliyor. Ciddi bir komplikasyon olması sebebi ile derhal müdahale edilmesi gerekiyor. Yüksek ateş ve karın ağrısı kaçakların en büyük belirtisidir. Başarılı bir tüp mide ameliyatından söz edebilmek için kesinlikle kaçak probleminin olmaması gerekiyor.

Tüp Mide Ameliyat Sonrası Vitamin ve Mineral Takviyesi Yapılıyor Mu?

Tüp mide ameliyatlarından sonra kişilerin beslenme düzeni de değişir. Kişilerin beslenmesi oldukça önem kazandığı için yeterli vitamin ve mineral alınıp alınmadığına önem verilmelidir. Herhangi bir sağlık sorununun yaşanmaması için doktorun önermiş olduğu vitamin ve mineral takviyelerini kullanmak gerekir. Ancak, alınacak vitamin ve mineral türüne ve miktarına doktorun karar vermesi gerekir.

Tüp Mide Ameliyat Sonrası Spor

Tüp mide ameliyatı geçirenlerin spora başlamak için doktorlarından izin istemesi gerekir. Ancak, bir ay gibi bir süre geçtikten sonra hafif spor egzersizlerine başlanabilir. Yavaş yavaş tempo artırılarak spora devam edilebilir. Bir aydan önce ağır sporlar yapılamayacağı için biraz beklemek gerekiyor. Riskler tamamen ortadan kalktıktan sonra spor yapılmasında bir engel bulunmaz.

Tüp Mide Ameliyat Sonrası Kaç Gün Hastanede Kalınır?

Hastanede kalınacak süreyi belirleyen ameliyatın nasıl geçtiğidir. Hiçbir komplikasyon riski olmayan ve başarılı bir şekilde tamamlanan ameliyatlar sonrasında hastalar 1-3 gün hastanede kalırlar. Fakat herhangi bir komplikasyongelişmesi durumunda doktorun kararına göre hasta taburcu edilir.

Tüp Mide Ameliyatını SGK Karşılar Mı?

Tüp mide ameliyatlarının hiçbirini SGK karşılamamaktadır. Ancak bu tür ameliyatlarda belli şartlar sağlandığında SGK bazı kısımları karşılayabilir. Kişinin beden kitle indeksinin 40 ve üzeri olması ve kilosunun kişi hayatını tehdit ediyor olması durumunda SGK bu ameliyatı karşılar.

Tüp Mide Ameliyat Sonrası Dikişler Ne Zaman İyileşir?

Açık mide küçültme ameliyatı geçirildi ise kesilere dikiş atılır. Laparoskopik tüp mide ameliyatında ise çok küçük kesi olduğu için dikişler azdır. Midenin iç kısmına atılan dikişlerin 15 gün kadar bir iyileşme süreci vardır. Tam olarak iyileşmek için ise bir ay geçmesi gerekiyor. Özellikle hastaneden çıktıktan sonraki ilk hafta hasta ve yara bakımı son derece önemlidir. Hastanın enfeksiyon kapmaması çok büyük bir önem arz ediyor. Bu tür durumlarda hastaların iyileşmesi uzayabiliyor.

Tüp Mide Ameliyatı Fiyatları 2022

Tüp mide ameliyatında tek bir fiyattan söz etmek çok da doğru değildir. Fiyatlara etki eden birtakım kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler arasında uygulanan teknik, ameliyatı yapacak cerrahın uzmanlığı ve başarısı, ameliyatın uygulandığı şehir ve merkez, hastanın durumu ve herhangi ek rahatsızlıklarının olması ve hastanın yaşı sayılabilir. Yeniden sağlığınıza kavuşmak için başarılı ve kaliteli bir hizmet almak ve mükemmel sonuçlar elde edebilmek için kurumdan destek alabilirsiniz. Dolayısıyla; tüp mide ameliyatı fiyatları 2022 hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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