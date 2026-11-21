FİDAN'DAN MECLİS'TE KRİTİK AÇIKLAMA: Tüm bu gelişmelerin ardından yeni bir adım daha atıldı. Türkiye ile AB arasında 2013 yılından bu yana devam eden vize serbestisi sürecinde, bugüne kadar 72 kriterden 66'sı tamamlanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bütçe görüşmelerinde sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.