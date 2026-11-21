Schengen vizesinde düğüm çözülecek mi? Avrupa ile vize serbestisi süreci ne durumda? Bakan Fidan açıkladı
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında uzun yıllardır süren vize serbestisi dosyasında düğümü çözecek adım için geri sayım başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 72 kriterden geriye kalan son altı başlığa ilişkin hazırlıkların tamamlanma noktasına geldiğini açıklarken, Schengen vizesindeki randevu ve süreç sancılarına yönelik diplomatik temaslar da hız kazandı. Peki Schengen vizesinde düğüm çözülecek mi? Avrupa ile vize serbestisi süreci ne durumda?