Tüp mide ameliyatı çare mi?

Ülkemizde de özellikle son yıllarda ciddi artış gösteren obezite hastalarının yarıdan fazlasının morbid obez yani, vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olması yüzünden şimdilerde mide ameliyatı olmayı düşünmeye başladılar. Olanlar da bir hayli fazla. Ee, ağzına fermuar çekme iradesini gösteremeyenler, "dünyayı mideye indirmenin" bedelini bıçak altına yatarak ödemek zorunda kalıyorlar. Korkusunun üzerine bir de masrafı var, cabası olarak..

Ameliyat sonrası yine irade zayıfsa, kişi yine önüne geleni tıkınırsa hekimler "Artık kendisi bilir.." demekle yetiniyorlar.

ÖNCELİKLE KAPALI AMELİYAT TERCİH EDİN

Hastaların tercih edecekleri ameliyat yöntemi çok önemli. Ameliyat, "kapalı yöntem (laparoskopik)" olmalı ancak ameliyat sırasında bir problem olursa veya daha önce geçirdiği operasyonlar laparoskopik operasyona engel oluşturuyorsa 'açık' ameliyat yapılabilir.

Eğer hasta, tatlı besinler tüketme alışkanlığı fazla olan grupta ise bu hastaya hekimler tercihen hacim küçülten ve emilim azaltan bir ameliyat tavsiye ediyorlar. Buna 'gastrik bypass' deniyor. Ancak tatlı sevmeyen gruptan ise diğer operasyon türlerini uyguluyorlar.

Bazı obezite hastalarına operasyon öncesinde gastrik balon gibi geçici endoskopik uygulamalar da yapılabiliniyor.

YOK ÖYLE HERKESE AMELİYAT!

Ameliyat öncesinde yapılan anestezi, endokrin, kardiyoloji ve diğer hastanenin diğer bölümlerin değerlendirmeler yapılıyor. Hasta her açıdan ameliyata uygun mu değil mi, diye.. Anestezi riski yüksek olanlar ameliyat edilmeyebilir ya da bu riskler, ön tedavilerle azaltıldıktan sonra operasyona alınabilir.

En sık uygulanan yöntem ise "tüp mide operasyonu".. Çünki hekimler hızlı ve pratik olması, kilo verme oranları itibariyle gastrik bypass yöntemiyle aralarında çok az fark bulunması ve yan etkilerinin daha az görülmesini sebepler olarak sıralamaktalar.

AMELİYATLA İŞ BİTMİYOR!

Ameliyat sırası ve sonrası süreçlerde yaşayabileceği problemler ile ameliyat sonrası yapması gerekenler hastaya sıkı sıkı anlatılıyor. Çünki ameliyatın başarı ile tamamlanması demek, kilo vermenin başarı ile sonuçlanması anlamı taşımıyor.

Hasta geçirdiği operasyon sonrası yapılan tavsiyelere uymalı ve yeni bir yemek yeme düzenine hazır olmalıdır. Eski alışkanlıklarından vazgeçerken yeni bir yemek yeme alışkanlığına geçmesi gerekecektir.

Bu yaklaşık olarak bir yıllık bir süre.. Yeni kazanımları mutluluğunu artırırken, daha önceki besin tüketme alışkanlığından ayrılması kendisini mutsuz edebilir. Hasta kesinlikle bunlara hazırlıklı olmalı..

Ameliyat nasıl yapılır, maliyeti nedir?

Gastrik Plikasyon (Mide Katlama) midenin hiç kesilmeden uzunlamasına daraltıldığı bir mide küçültme operasyonudur. Bu daraltma uygulaması;

Mide Katlama,

Mide Teğelleme,

Gastrik Sleeve Plication

Vertikal Sleeve Gastric Plication,

Greater Curvature Plication gibi adlarla da anılıyor.

Mide Kesilmeden Küçültülüyor

Mide Katlama (Gastrik Plikasyon) operasyonunda mide hiçbir şekilde kesilmiyor ve bu sebeple de zarar görmüyor. Mide kendi üzerine katlanıp dikiliyor. Tamamen kapalı yöntemle (laparoskopik) yapılıyor.

Operasyon bir buçuk saat içinde tamam.. Operasyonun ertesi günü hasta evine dönebilir. Ameliyat tamamlandıktan sonra beslenmeye başlanır. İki hafta sulu besinler, ardından da normal beslenmeye geçilir.

GERİYE DÖNÜŞ VAR..

Mide Katlama (Gastrik Plikasyon) operasyonu, yalnızca mide hacminin küçülmesine yardımcı oluyor. Bu sayede çok daha az yemek yenir.

Mide küçültmek için içeride mide bandı veya mide balonu gibi bir yabancı cisim bırakma işlemi olmaz. Eğer uzman hekimlere yaptırırsanız hayati riski de yok, deniyor.

Mide Katlama (Gastrik Plikasyon) operasyonunda, mide kesilip çıkarılmadığı ya da ince bağırsaklarda yeni bir yol oluşturulacak bir uygulama yapılmadığından, ileride mide tamamen eski haline döndürülebiliniyor.

Maliyetleri en az olan ameliyat da bu..

AMMA.. AMMASI VAR!..

Mide Katlama (Gastrik Plikasyon) operasyonu da bütün obezite cerrahisi operasyonları gibi, hastaların obezite seviyelerinden kaynaklanan çeşitleri risklere sahip..

Şişmanlık hem kalp pompası hem de akciğer potansiyeli bakımından kısıtlı bir kapasite oluşturabilir.

Bu hastaların hem ameliyat öncesi hazırlığı, hem ameliyat sırasındaki takibi ve hem de operasyon ardındaki dönemde çok dikkatle ve yakınen izlenmeleri önem taşıyor.