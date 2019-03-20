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Tüp bebekte yumurta rezervi fark oluşturuyor

Op.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:45
Tüp bebekte yumurta rezervi fark oluşturuyor

Op.Dr. Suzan Gençsoy, tüp bebekte yumurta dondurma işlemi hakkında bilgiler verdi.


Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Suzan Gençsoy, “Yumurta rezervi, kadının yumurtalıklarında bulunan foliküllerin (yumurtaların) sayısal olarak miktarını ve kalitesini ifade eder. Over Rezervi azalan kadınında kendiliğinden ya da tedaviyle gebe kalma şansı azalır, hatta gebelik olsa bile düşük riski artar. Yumurta dondurma işlemi kadının yumurtalığından elde edilen yumurtanın (oosit) saklanarak ileride kullanılması amacıyla dondurulması işlemidir. Kadın yumurtalıklarından vajinal ultrasonografi yardımı ile toplanan yumurtaların laboratuvar ortamında dondurulduğu bu yöntem, yumurtaların saklanmasına ve ileride kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Yumurta dondurulması için yumurta alımı işlemi, tüp bebekteki ile aynıdır. Yumurta hücresi dondurulduğunda, kadının o anki yaşının özelliklerini taşımaktadır. Çözdürülen yumurtalardan elde edilebilecek gebeliklerden sağlıklı bebekler dünyaya gelebilir” dedi.


Yapılan yeni düzenleme sonrasında tıbbi gereklilik ile kadınlara yumurta dondurma hakkının verildiğini ifade eden Op.Dr. Gençsoy, “Önceleri yalnızca kanser tedavisi görecek hastalara yumurta dondurma izni veren Sağlık Bakanlığı, son düzenlemelerle yumurta rezervi düşük olan tüm kadınlara “yumurtalarını dondurma hakkı” sağlıyor. Yumurta rezervi az olan genç, evli, bekar her kadın yumurtalarını dondurup istediği zaman anne olma şansını elde edebilir” diye konuştu.


Op.Dr. Gençsoy, kadınlarda yumurta dondurma için gerekli tıbbi zorunluluk hallerini şöyle sıraladı:


“Kemoterapi, Radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde, Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatlar öncesinde, Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi durumunda yaş faktörü dikkate alınmaksızın kadının yumurtalarını dondurabiliyoruz.”


Uzmanların yapacağı Ultrason kontrolü ile ya da AMH testi yaptırarak yumurtalık rezervisin hakkında bilgi sahibi olunabileceğini kaydeden Op.Dr. Gençsoy, “Over rezervinin yüksek olması kadının yumurtalıklarında foliküllerinin fazla, kaliteli, ve hamile kalma şansının yüksek olduğunun göstergesidir. Kişinin yumurtalığındaki folikül miktarını yansıtan en önemli faktör kişinin o an ki yaşıdır. Yaş ilerledikçe özelliklede 35 yaşından sonra folikül sayısı ve kalitesi azalır, 40 yaşından sonra bu olay daha da hızlanır. Yumurtanın yaşlanması hamile kalmayı zorlaştırır. 30 yaşındaki bir kadının dondurulan yumurtaları 40 yaşına geldiğinde de aynı kalır, dolayısıyla 40 yaşında bebek sahibi olma şansınız 30 yaşınızdaki başarı oranı ile aynıdır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:45
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