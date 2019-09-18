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Tüp bebek tedavisinde rahim dinlendirme nedir?

Tüp bebek tedavisi tüp bebek dinlendirme nedir? Rahim dinlendirme neden yapılır? Tüp bebek tedavisinde rahim dinlendirme ne kadar? Gibi sorular normal yollarla çocuk sahibi olamayıp tüp bebek tedavisi denemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Çocuk sahibi olamayan anne ve babalar tüp bebek tedavisine başvurup çok istedikleri bebeklerini kucaklarına alabiliyor. Peki Rahim dinlendirme nedir? Rahim dinlendirmeden sonra transfer ne zaman olur? Rahim dinlendirme ne kadar sürer? İşte cevabı...

18 Eylül 2019 Çarşamba 07:59
Tüp bebek tedavisinde rahim dinlendirme nedir?

Tüp bebek tedavisi tüp bebek dinlendirme nedir? Rahim dinlendirme neden yapılır? Tüp bebek tedavisinde rahim dinlendirme ne kadar? Gibi sorular normal yollarla çocuk sahibi olamayıp tüp bebek tedavisi denemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Çocuk sahibi olamayan anne ve babalar tüp bebek tedavisine başvurup çok istedikleri bebeklerini kucaklarına alabiliyor. Peki Rahim dinlendirme nedir? Rahim dinlendirmeden sonra transfer ne zaman olur? Rahim dinlendirme ne kadar sürer? İşte cevabı...

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olacak anne ve babaları biraz zahmetli bir süreç beklemekte. Tüp bebek tedavisine başlanmasına karar verilen hastalara yumurta geliştirme iğnesi verilir. Yumurta geliştirme iğnesi verilen anne adayı belirli aralıklarla kontrola çağrılır. Kontrol sonrası yumurtalarda gelişme olup olmadığı kontrol edilir. Yumartalar gelişip belirli bir kıvama geldiğinde yumurta çatlatmama iğnesi daha sonra da yumurta çatlatma iğnesi verilir. Elde edilen yumurtalar toplanır ve baba adayından alınan sprem ile labaratuvar ortamında birleştirilip döllendirme sağlanır. Yumurta ve spermin döllenmesi sonucu embriyo elde edilir. Elde edilen embriyo ya da embiroyolar hemen anne adayına transfer edilmez. Rahim dinlendirmeye alınır. Peki rahim dinlendirme nedir? Rahim dinlendirme neden yapılır? İşte detaylar.

Rahim dinlendirme ne kadar sürer?

Tüp bebek tedavilerinde rahim dinlendirme olarak da adlandırılan dondurulmuş embriyo transferleri gebelik başarısına katkısı olan yöntemlerdendir. Sağlıklı, gebelik ihtimali en yüksek embriyo ya da embriyoları bulmak için yapılan testler sırasında gerek tedavi için kullanılan ilaçlar, gerekse teknik çalışmalar için bazen rahim dokusuna dinlenmek için zaman tanımak gerekebiliyor.

Tedavi sırasında karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için elde edilen en iyi kalitedeki embriyolar dondurma işlemine tabi tutulur. Tedaviye 1-2 ay ara vererek hormonların etkilerinin ortadan kalkması ve rahmin doğal haline gelmesi beklenir. Böylelikle yapılacak donmuş embriyo transferi ile rahimin embriyoyu daha kolay kabul etmesi sağlanır. Asıl anlamı yumurta geliştirme ve toplama işlemlerinin yapıldığı aynı aydaki tedavide transfer işlemini yapmamaktır. Bu tedaviye “rahim dinlendirme yöntemi” adı verilmektedir.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 07:59
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