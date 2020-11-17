Tunus'un Tatavin ilindeki işsizlik protestoları yeniden başladı

TATAVİN (AA) - Tunus'un Tatavin ilinde hükümet ile sağlanan uzlaşı sonucu geçen hafta sona eren işsizlik protestoları, gösterilerin organizatörünün gözaltına alınmasının ardından yeniden başladı.



Ülkenin güneydoğusunda bulunan Tatavin'deki Asliye Ceza Mahkemesi önünde toplanan protestocular, gösterilerin organizatörü Dav el-Gul'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Araç lastikleri yakan eylemciler, Gul'un serbest bırakılmasını istedi.



Göstericilerin sözcüsü Tarık el-Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eylemlerin sona ermesi konusunda hükümetle yaptığımız anlaşmanın ardından Dav el-Gul'un gözaltına alındığını duyduk. Şaşkınız. Yapılan anlaşma, göstericilere yönelik tüm yargı süreçleri ve davaların da bitirilmesini öngörüyordu." dedi.



Haddad, gösterilerin organizatörü Gul'un serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyedi.

Resmi makamlardan ise Gul'un gözaltına alınmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Göstericiler ile hükümet arasında anlaşma sağlanmıştı

Tunus Başbakanlığı 7 Kasım'da yaptığı açıklamada petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Tatavin'in Kamur bölgesindeki bir petrol pompa istasyonu önünde çadır kuran eylemcilerle yaklaşık bir ay süren müzakerelerin neticesinde anlaşmaya varıldığını bildirmişti.

Hükümetin, istihdam ve yatırım taahhütlerini yerine getirmesi karşılığında çöldeki petrol ve gaz pompalama istasyonunu açmaları konusunda göstericilerle uzlaşıldığı, Tatavin Valiliğinde anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte enerji şirketlerinin Kamur'daki faaliyetlerine devam edeceği kaydedilmişti.

- Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017'de yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle protestolar düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Hükümet ile göstericiler, Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (UGTT) ara buluculuğuyla Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş olanağı sağlanması öngörülmüştü.

Hükümetin anlaşma şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Tatavin'de bu yıl yeniden protestolar başlamıştı.