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Dünya Tunus'tan Arap Birliği'ne Filistin çıkışı: "İtidal çağrısına katılmıyoruz"
Dünya

Tunus'tan Arap Birliği'ne Filistin çıkışı: "İtidal çağrısına katılmıyoruz"

Yeniakit Publisher
2023-10-12 15:02:00 - 2023-10-12 15:04:21
Tunus'tan Arap Birliği'ne Filistin çıkışı: "İtidal çağrısına katılmıyoruz"

Tunus, Arap Birliği’nin dışişleri bakanları düzeyindeki toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesine Filistin lehine şerh koyma kararı aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün yayımlanan Arap Birliği sonuç bildirgesine ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Kays Said, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar’a, Kahire’de çarşamba günü düzenlenen Arap Birliği olağanüstü oturumunda alınan kararlara çekince koyması talimatı verdi.” ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Tunus'un Filistin meselesindeki duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur. Filistin meselesi, davacı ve davalının olduğu bir dosya değildir. Aksine, siyonist işgalciler tarafından öldürülen ve yerinden edilen Filistin halkının geri dönme hakkı zaman aşımına uğramayacak en tabii haktır.” ifadelerine yer verildi.

Arap halkının, Filistin’in maruz kaldığı katliamları hatırlaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “çalınan topraklarını tekrar almak için binlerce Filistinli şehit düştüğü, binlerce çocuğun yetim kaldığı” ifade edildi.

 
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ARAP BİRLİĞİ TARAFLARA İTİDALLİ OLMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin olağanüstü toplanan Arap Birliği dışişleri bakanları, dünkü toplantının ardından sonuç bildirgesi yayımlamıştı.

Tarafların itidalli olmaya davet edildiği bildirgede, “İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi” çağrısında bulunulmuştu.

Bildirgede, Filistin halkının maruz kaldığı şiddet ve ihlaller de kınanarak, Gazze’ye yönelik uygulanan ablukanın derhal kaldırılması, yakıt, gıda ve yardımların bölgeye ulaştırılmasına müsaade edilmesi çağrısı yapılmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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