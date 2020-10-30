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Aktüel Tunus'ta üç günde 100 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Tunus'ta üç günde 100 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 232'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:15:31 -
Tunus'ta üç günde 100 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede son üç günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında salı, çarşamba ve perşembe günleri boyunca 100 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 751 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 1253'e, vaka sayısı 58 bin 29'a yükseldi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişiye virüs teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 232'ye, vakaların 132 bin 343'e, iyileşenlerin 129 bin 349'a ulaştığı aktarıldı.



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