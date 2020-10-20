  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'ta medyada yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısı protesto edildi
Aktüel

Tunus'ta medyada yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısı protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 22:55:07 -
Tunus'ta medyada yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısı protesto edildi

TUNUS (AA) - Tunus'ta görsel ve işitsel medyaya yönelik yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısı gazeteciler ve aktivistler tarafından protesto edildi.

Tunus Gazeteciler Sendikası'nın çağrısı üzerine, başkentteki parlamento binası yakınında toplanan göstericiler, görsel ve işitsel medyayla ilgili 116 sayılı kararnamede değişiklikler içeren yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

Tasarı karşıtı sloganlar atan göstericiler, "medya diz çökmeyecek", "116 sayılı kararnamede değişiklik içeren tasarı geçmeyecek" ve"özgür basın" yazılı dövizler taşıdı.

Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Cilasi, AA muhabirine yaptığı açılamada, söz konusu yasa tasarısının tehlikeli olduğunu, medyadaki denge prensibine darbe vurduğunu ve kaosu meşrulaştırdığını söyledi.

Bu yasa tasarısıyla illegal kanalların yasal varlık kazanmasına izin verileceğini savunan Cilasi, şunları kaydetti:

"Bu, hükümetin koalisyon ortaklarından televizyon kanalı sahibi olanlara hizmet eden bir projedir. Mesela Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı ve Nesma televizyonu sahibi Nebil el-Karvi... Bu girişimin gerçek sahibi odur."

Yasa tasarısını parlamentoya sunan Onur Koalisyonu'nun milletvekili Yüsra ed-Dali ise bu eleştirilere tepki gösterdi.

Dali, "tasarının medyaya kısıtlama getirdiği" iddiasının yanlış ve aldatmacan ibaret olduğunu ifade etti.

Tunus Meclisi'nde 18 sandalyesi bulunan Onur Koalisyonu, Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu'nun (HAICA) yapısı ve yetkilerinde değişiklik içeren üç maddelik bir yasa tasarısı sunmuştu. Tasarı, Kurul'un yeni bir televizyon kanalı açılışında ön onay verme yetkisinin kaldırılmasını içeriyor.

Tasarının Meclis'ten geçmesi için 109 milletvekilinin onayı gerekiyor. Meclis'te 102 sandalyeye sahip üç parti (Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Parisi, ve Onur Koalisyonu) tasarıyı desteklediğini, 70 sandalyeye sahip üç parti ise (Demokratik Blok, Özgür Anayasa Partisi ve Islah Partisi) reddettiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı
Siyaset

Hadi bakalım yap da görelim! Selahattin Demirtaş’a bomba ‘Mehmet Ağar’ çağrısı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e..
İki aşamalı plan!
Gündem

İki aşamalı plan! "AK Parti ne kadar farkında orasını bilmiyorum ama…"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında muhalefet partilerinin 2023 planını açıkladı. Öncelikle Erdoğan’ın tasfiyesinin planlandığını a..
Bill Gates yine ortalığı karıştırma derdinde! 2021'de yaşanacakları paylaştı
Dünya

Bill Gates yine ortalığı karıştırma derdinde! 2021'de yaşanacakları paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili sürekli kötü gelişmeleri paylaşan Microsoft kurucusu Bill Gates yine toplumları t..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay